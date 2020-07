Le gouvernement de Donald Trump a annoncé avoir accordé 1,4 milliard d'euros à la biotech américaine Novavax pour son produit contre le covid-19, garantissant aux Etats-Unis la priorité des 100 millions de premières doses en cas d'efficacité prouvée.

Les USA payent cash un nouveau projet de vaccin

Le gouvernement de Donald Trump a annoncé avoir accordé 1,4 milliard d'euros à la biotech américaine Novavax pour son produit contre le covid-19, garantissant aux Etats-Unis la priorité des 100 millions de premières doses en cas d'efficacité prouvée.

(pj avec AFP) - L'administration de Donald Trump a lancé l'opération «Warp Speed» («au-delà de la vitesse de la lumière») pour tenter de produire 300 millions de doses d'un vaccin d'ici janvier 2021. Et cela afin de vacciner les Américains en priorité. Elle a ainsi investi des milliards de dollars dans les projets de plusieurs biotechs et de laboratoires et, en parallèle, dans la construction de sites de fabrication des futurs vaccins à très grande échelle. Sans compter l'achat de 92% de la production de l'antiviral remdesivir jusqu'à septembre; seul médicament ayant prouvé une relative efficacité sur les malades du Covid-19.

«L'opération Warp Speed crée un portefeuille de vaccins pour augmenter les chances que nous ayons au moins un vaccin sûr et efficace dès la fin de l'année», a déclaré Alex Azar, secrétaire à la Santé. Le récent investissement des ministères de la Santé et de la Défense dans Novavax, basée dans le Maryland, devrait ainsi garantir la fabrication de 100 millions de doses d'ici la fin 2020, à utiliser dans des essais cliniques et, éventuellement, pour une campagne de vaccination en cas d'homologation. Le chèque est en tout cas signé, et pour 1,4 milliard d'euros.

Novavax a d'ores et déjà débuté ses essais cliniques sur 130 personnes en Australie courant mai, avec l'aide de financements de la CEPI, une coalition publique-privée consacrée au financement de vaccins. Les résultats n'en sont pas encore connus. La firme devrait lancer l'essai dit de phase 3 (la dernière et plus grande) à l'automne, avec jusqu'à 30.000 participants.

Les States à la traîne Ce n'est plus un secret, la situation sanitaire des Etats-Unis face au covid-19 est loin d'être glorieuse. A ce jour, le bilan de l'épidémie fait part de 2,8 millions de citoyens américains infectés, 57.186 nouveaux cas en 24 heures et 129.408 décès depuis le début de la crise (source OMS).

Pour mémoire, les Etats-Unis ont déjà investi environ 1,8 milliard d'euros dans les projets de vaccins de Johnson & Johnson, Moderna et AstraZeneca (en partenariat avec Oxford), ces deux derniers étant les plus avancés. Mardi, Washington a également annoncé 400 millions d'euros à la société Regeneron pour son traitement expérimental (REGN-COV2) contre le Covid-19, non prouvé mais en cours d'essai à la fois sur des malades du Covid-19 (aux Etats-Unis, au Brésil, au Mexique et au Chili), et sur des gens non infectés mais récemment exposés au virus (aux Etats-Unis).