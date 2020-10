Les autorités académiques tentent de jauger la situation sanitaire sur les campus. Un nouveau confinement partiel n’est pas impossible.

International 3 min.

Les universités belges sous observation

Max HELLEFF Les autorités académiques tentent de jauger la situation sanitaire sur les campus. Un nouveau confinement partiel n’est pas impossible.

De notre correspondant, Max Helleff (Bruxelles) - Va-t-on vers un nouveau confinement des universités francophones belges ? On n’en est pas encore là, mais la question se fait lancinante. Un important rebond des contaminations est constaté à travers le pays et la population jeune est désignée comme un vecteur de propagation puissant.

Les recteurs ne badinent pas avec la santé des étudiants : en mars dernier, ils avaient fermé les campus avant même que le gouvernement ne décide de confiner le pays. Mais répéter une telle opération sera tout sauf simple. Le confinement a contraint les universités, les professeurs et les étudiants à d’importantes et coûteuses adaptations. Les travaux des chercheurs et des doctorants ont pris du retard. Des commerces ont fermé. Le moral a souffert… Un nouveau confinement ne peut donc être décidé à la légère.

S'informer avant de partir étudier à l'étranger Alors que les résidents luxembourgeois restent sujets à des restrictions de déplacement à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères invite les étudiants à se renseigner sur les modalités en vigueur au sein du pays dans lequel ils poursuivent leurs études.

Malgré leurs efforts, les directions universitaires francophones peinent à objectiver la présence de la maladie sur leurs campus respectifs. Il y aurait 300 cas à l’UCLouvain (1% des inscrits), et curieusement seulement 75 à l’ULB pour une population estudiantine égale. Depuis lundi, des tests salivaires gratuits et anonymes sont proposés aux 30.000 étudiants de l'Université de Liège. Cette méthode est jugée moins fiable que les tests nasopharyngés mais l’ULiège estime ainsi pouvoir déceler beaucoup plus de cas et plus vite. Environ 2% des étudiants liégeois seraient contaminés, soit dix fois plus que leurs professeurs.

Mardi soir, les autorités se sont plus d’une fois tournées vers la jeunesse au moment d’édicter une nouvelle série de règles plus sévères que l’on peut résumer par le chiffre «4». Elles seront d’application à partir du vendredi 9 octobre, pour quatre semaines. Chacun a droit à avoir trois contacts rapprochés, ce qui forme un quatuor. A la maison, quatre invités maximum sont autorisés. Dans les cafés contraints de fermer à 23 heures, les tables devront être limitées à quatre personnes. Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort va prendre en sus d'autres mesures pour limiter la propagation de l’épidémie en sa Région. Les campus de la capitale ne seront pas épargnés.

Séjourner moins de 48 heures en Belgique reste possible Si les autorités belges ont décidé mercredi soir de classer à nouveau le Luxembourg en «zone rouge», le ministère des Affaires étrangères précise ce jeudi les modalités de ce nouveau cadre. Les travailleurs frontaliers sont exemptés de ces restrictions.

Le passage des universités en «zone orange» signifierait que les cours à distance deviennent majoritaires à hauteur de 80%, le présentiel complétant le temps d’études. Cette disposition imposerait au corps enseignant d’adapter à nouveau les cours et les examens.

Au plan national, le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s’élevait à 2.309 par jour entre le 26 septembre et le 2 octobre, soit une augmentation de 48 % par rapport à la période de sept jours précédente, selon l'Institut de santé publique Sciensano. Le nombre de décès quotidien était de 10,3 en moyenne (contre 3 début septembre).

Inquiétudes

La volonté du gouvernement De Croo (la «Vivaldi») de donner la priorité à l’endiguement de la pandémie passe par la mise en place d’un « baromètre » dont les critères restent à affiner. Il régulera la vie des Belges en fonction des contaminations et des hospitalisations. Un «commissaire corona» a été nommé mardi en la personne de Pedro Facon, un haut fonctionnaire du département de la Santé, «afin d’assurer la coordination des politiques de santé entre le niveau fédéral et les entités fédérées».

La Belgique franchit la barre des 10.000 morts du covid Le royaume voisin a enregistré un dix mille et unième décès attribué au coronavirus. Un chiffre symbolique qui ne manque pas de raviver des critiques sur la gestion de la crise sanitaire.

A ce jour, le coronavirus a fait 10.078 décès dans le royaume. Selon le très médiatique virologue Marc Van Ranst, «d’ici quelques jours, il y aura 1.000 autres patients atteints de Covid dans les hôpitaux. Et en quelques jours, des dizaines d’autres vont mourir chaque jour du coronavirus. C’est là le problème…»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.