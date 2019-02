Les trois héros américains du Thalys sont devenus français

«Bienvenue dans la famille française»: les trois Américains considérés comme des héros pour avoir déjoué l'attaque d'un jihadiste dans un train Thalys en 2015, entre Amsterdam et Paris, ont été officiellement accueillis jeudi dans la citoyenneté française lors d'une cérémonie organisée à Sacramento, en Californie.

(AFP) - Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, tous trois âgés de 26 ans, «ont risqué leur vie pour les valeurs de la République», a souligné lors de cette cérémonie le consul général de France à San Francisco, Emmanuel Lebrun-Damiens, en leur remettant symboliquement leur certificat de naturalisation.

En vacances en Europe, le trio était intervenu le 21 août 2015 pour désarmer le jihadiste marocain Ayoub El Khazzani, armé d'une kalachnikov et muni de neuf chargeurs pleins dans un Thalys Amsterdam-Paris, peu après l'entrée du train en France. Aux côtés d'autres passagers, ils avaient ainsi mis en échec un potentiel carnage, sept mois après les attentats à Paris contre Charlie Hebdo, un supermarché casher et des policiers.

L'assaillant avait grièvement blessé une personne avant l'intervention des trois Américains, dont deux étaient à l'époque militaires, Alek Skarlatos, membre de la Garde nationale de l'Oregon, et Spencer Stone, soldat de l'armée de l'air.

Les trois jeunes gens ont reçu la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, des mains du président François Hollande pour leur acte d'héroïsme et étaient devenus encore plus célèbres grâce au film réalisé par Clint Eastwood, «Le 15h17 pour Paris», dans lequel ils jouaient leur propre rôle.

Ils ont été naturalisés à leur demande, a indiqué le consulat de France à l'AFP.

Passée inaperçue parmi des dizaines d'autres, leur naturalisation a été publiée au Journal officiel du 20 septembre 2018 et ils sont devenus français rétroactivement à la date du dépôt de leur demande, en avril 2018, a-t-on expliqué.

«C'était important pour nous de devenir citoyens français parce que nous avons un lien tellement fort avec la France maintenant. On y est retourné quatre ou cinq fois depuis l'attaque terroriste. Et cette attaque a eu un tel impact sur nos vies que, pour nous, cela signifie beaucoup de pouvoir voyager librement entre ces deux pays et même de pouvoir acheter une maison et y vivre un jour si on a envie», a déclaré à l'AFP Alex Skarlatos.

«Aujourd'hui, la France est fière et heureuse de vous accueillir», a écrit le président Emmanuel Macron dans sa lettre de naturalisation officielle.

«Vous disposez désormais de la plénitude des droits qui s'attachent à la citoyenneté française et européenne et devez en assumer pleinement tous les devoirs. Notre République et l'Union européenne ont besoin de votre participation active pour faire vivre la démocratie», ajoute M. Macron.

«On ne parle pas encore français mais on compte s'y mettre rapidement. Je vais prendre des cours bientôt et j'espère que la prochaine fois que l'on ira en France, nous pourrons parler la langue bien mieux qu'actuellement», a dit pour sa part Anthony Sadler à l'AFP.

«Ca ouvre tellement d'opportunités différentes dans ma vie, sur ce que je peux faire à l'avenir (...) Peut-être que j'aurai une femme française d'ailleurs!», a lancé Spencer Stone.

