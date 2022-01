En raison de travaux, les liaisons grande vitesse arrivant ou à destination du Grand-Duché ou de Lorraine seront reportées sur la Gare du Nord le weekend prochain.

Transports

Les TGV luxembourgeois privés de Gare de l'Est

Patrick JACQUEMOT En raison de travaux, les liaisons grande vitesse arrivant ou à destination du Grand-Duché ou de Lorraine seront reportées sur la Gare du Nord le weekend prochain.

Attention aux usagers lorrains ou luxembourgeois du TGV ayant l'intention de se rendre ou de quitter la capitale française les 15 et 16 janvier : ce n'est pas la Gare de l'Est qui les accueillera ou les attendra avant leur embarquement. En effet, le site SNCF s'apprête à être entièrement fermé pendant le week-end. En cause : des travaux de sécurisation d'un pont centenaire enjambant les voies qui nécessiteront notamment la coupure totale de l'alimentation électrique des caténaires durant toute la durée des travaux. Pas de courant, donc pas de circulation de trains.

Concrètement, les TGV vers l'est de la France, le Luxembourg mais aussi l'Allemagne seront déroutés vers la Gare du Nord. Et cela entre vendredi (22h) et dimanche en fin de service. Sachant qu'il faut également s'attendre à des modifications de trafic pour l'ensemble des TER au départ ou à l'arrivée de la Gare de l'Est. Un point ferroviaire qui, accueille habituellement de l'ordre de 41 millions de passagers par an.



Pas de panique à avoir toutefois de ce changement d'itinéraire. En effet, pour les passagers arrivant ou partant de la capitale française vers le Grand-Duché, Metz ou Thionville notamment, ils n'auront que quelques centaines de mètres à marcher en plus ou un changement de station de métro supplémentaire à envisager pour passer de Gare de l'Est à Gare du Nord, les deux bâtiments étant voisins.