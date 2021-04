Pas encore réouvertes que déjà les terrasses du Royaume connaissent des restrictions. Ainsi, vendredi, le Comité de concertation a fixé les modalités de l'accueil des clients de l'Horeca à compter du 8 mai.

Les terrasses belges devront fermer à 22h

Patrick JACQUEMOT Pas encore réouvertes que déjà les terrasses du Royaume connaissent des restrictions. Ainsi, vendredi, le Comité de concertation a fixé les modalités de l'accueil des clients de l'Horeca à compter du 8 mai.

Quand le Luxembourg révise ce qu'il convient de nommer terrasses (et donc les espaces que cafetiers et restaurateurs peuvent exploiter), côté belge l'heure n'en est encore qu'au protocole de réouverture. Ainsi, le Comité de concertation de ce vendredi 23 avril a-t-il par exemple décrété qu'à compter du 8 mai prochain, les terrasses de Bruxelles et des autres provinces ne pourront accueillir que 50 clients maximum en même temps.



Les Belges retrouveront les terrasses le 8 mai Un mois après le Luxembourg, cafetiers et restaurateurs de Belgique pourront accueillir à nouveau leurs clients. Mais en extérieur seulement et avec un nombre de consommateurs limité à table.

La réunion a également permis aux différents partenaires de trancher sur les horaires de fonctionnement. Alors que la Belgique compte une recrudescence de cas covid, pas question de prolonger le service au-delà de 22h. Pile entre ce que désirait le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (21h) et les dirigeants du MR (23h).

Une limitation à 4 personnes par table a également été convenue. Une seule exception sera tolérée : s'il s'agit des membres d'un même foyer. Les serveurs devront impérativement naviguer entre les tables avec un masque, tandis que les clients ne pourront le retirer que sitôt assis. Les sanitaires intérieures resteront accessibles.

Mais, prudence toutefois : il avait été stipulé ces derniers jours que les terrasses ne pourraient remettre le couvert ou servir des verres qu'à plusieurs conditions. Que le taux de vaccination atteigne 70% pour les plus de 65 ans et que le nombre de lits de soins intensifs occupés par des malades covid chute significativement. Deux données encore loin d'être atteintes. Le régime sec pourrait donc être toujours d'actualité pour les terrasses à l'occasion de la prochaine fête des mères en Belgique.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.