Les dirigeants de l'UE se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles pour tenter de surmonter leurs divisions et trouver enfin une réponse commune à la flambée de l'énergie sur fond de désaccords entre Paris et Berlin.

Les tensions franco-allemandes pèsent sur le sommet européen

Le président français Emmanuel Macron s'est dit jeudi déterminé à préserver «l'amitié et l'alliance» franco-allemande, au moment où les relations entre les deux pays traversent une passe difficile. Le couple franco-allemand, moteur de la coopération européenne, semble en panne.

«Moi, mon souhait, c'est toujours de préserver l'unité européenne et aussi l'amitié et l'alliance entre l'Allemagne et la France», a-t-il déclaré peu après son arrivée à Bruxelles pour un sommet des 27 centré sur la flambée des prix de l'énergie.

«Nous avons beaucoup de travail devant nous», a cependant reconnu Emmanuel Macron, qui doit rencontrer le chancelier Olaf Scholz avant le sommet. «Chacun d'abord sur le plan national fait des choses. Je pense que c'est toujours mieux de se consulter, de se coordonner», a-t-il poursuivi.

Les divergences accumulées entre Paris et Berlin ont conduit mercredi au report à janvier du Conseil des ministres franco-allemand prévu le 26 octobre à Fontainebleau, en France.

Des désaccords sur toute une série de sujets

«J'ai toujours considéré que mon devoir était de tout faire pour que nous trouvions les chemins d'accord entre l'Allemagne et la France, qui permettent ensuite de construire les accords européens», a-t-il insisté, avant d'estimer jeudi qu'il n'était «pas bon» pour l'Europe que l'Allemagne «s'isole», affichant sa volonté de travailler étroitement avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Les réponses à apporter à la crise énergétique, à la coopération militaire, aux projets communs d'armement ont révélé des dissonances entre les deux pays.

Outre ces désaccords sur «toute une série de sujets», Berlin a justifié le report par «des difficultés logistiques» pour certains ministres.

«Comme il y avait des ministres qui n'étaient pas disponibles côté allemand, nous avons préféré le reporter pour aussi préparer les décisions», a indiqué Emmanuel Macron. «Je suis à la tâche, mais ne voyez là qu'un report technique si je puis dire», a-t-il avancé.

Pas d'alternative

De son côté, le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, a reconnu jeudi que les relations actuelles entre la France et l'Allemagne n'étaient pas faciles, appelant à une «redéfinition stratégique» pour remettre les compteurs à zéro sur certains points.

«Est-ce que les choses sont faciles en ce moment? Non. Est-ce que c'est compréhensible? Oui», a-t-il ajouté lors d'un débat sur la protection des entreprises contre la crise. «Cela doit nous amener à une redéfinition stratégique des relations entre la France et l'Allemagne. Et à créer une alliance nouvelle, peut-être encore plus forte, mais en faisant un ''reset'' sur un certain nombre de points», a affirmé le ministre.



Ce fervent germanophile a toutefois rappelé qu'il n'y avait «pas d'alternative à cette relation étroite entre la France et l'Allemagne».