Les semaines qui viennent seront synonymes de grève et d’actions syndicales en Belgique. Le 30 avril, les fonctionnaires fédéraux arrêteront le travail. Le 1er mai sera traditionnellement l’occasion de réchauffer les ardeurs. Le 16 mai enfin, une énième manifestation-concentration contre la réforme des pensions sera organisée.

International 2 min.

Les syndicats belges repartent en campagne

Les semaines qui viennent seront synonymes de grève et d’actions syndicales en Belgique. Le 30 avril, les fonctionnaires fédéraux arrêteront le travail. Le 1er mai sera traditionnellement l’occasion de réchauffer les ardeurs. Le 16 mai enfin, une énième manifestation-concentration contre la réforme des pensions sera organisée.

Par Max Helleff,

Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Michel il y a quatre ans, des actions de ce type ont été organisées par dizaines. Sans grands résultats toutefois. La «suédoise» a régulièrement taillé dans le vif sans trop s’embarrasser de la concertation sociale au motif qu’il fallait alléger au plus vite la charge qui pèse sur les finances publiques et inscrire le pays dans la modernité. La mesure la plus marquante a été le report de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans à partir de 2030.

Ces chantiers sont loin d’être terminés. Le gouvernement pour-suit notamment un travail d’homogénéisation des retraites qui revoit en profondeur le statut des fonctionnaires. Les mesures à venir promettent de faire mal. Ainsi, contrairement à ce qui est en vigueur aujourd’hui, les années d’études ne seront plus intégrées dans le calcul de la retraite du fonctionnaire, sauf si celui-ci souhaite les racheter.

C’est dans cette atmosphère que le syndicat chrétien CSC Services publics appelle tous les fonctionnaires fédéraux à se mettre en grève le lundi 30 avril. Son pendant socialiste, l’ACOD (CGSP), en fait de même. Les deux organisations reprochent notamment au gouvernement Michel de démanteler la nomination statutaire dans les services publics et de rogner sur le régime des congés. En Belgique, les fonctionnaires peuvent jusqu’ici épargner leurs jours de congé de maladie non utilisés afin de partir plus tôt à la pension.

«La coupe est pleine pour les fonctionnaires fédéraux. Depuis l'été 2017, le gouvernement MR-NVA, au travers de son ministre Steven Vandeput en charge de la fonction publique, ne cesse de lancer des attaques (…) Toute vision de la fonction publique fédérale future est étrangère au ministre Vandeput», commente la CSC. Le syndicat estime que le gouvernement Michel n’a qu’une idée en tête: dégraisser les services publics et épargner 500 millions d’euros. Elle accuse le ministre Steven Vandeput de «couper et taillader sauvagement dans tout ce qui fait l'attrait» du métier au motif qu’il n’a pu en réalité réaliser cette économie. Pour la CSC, la grève du 30 avril «sera le point de départ d'autres actions qui se dérouleront dans le courant du mois de mai».

Un statut qui appartient au passé

Du côté du gouvernement, on dénonce de mauvais arguments. Pour le nationaliste flamand Steven Vandeput, le nouveau statut confectionné pour les fonctionnaires a pour principal objectif d’en finir avec les inégalités qui ont cours dans la fonction publique. Il faut enfin que les compétences y soient reconnues à leur juste valeur, dit-il en substance. Pour lui, les syndicats défendent un statut qui appartient au passé.

La fronde culminera le 16 mai avec une grande manifestation. Ce sera un nouveau test pour les syndicats, mais aussi le marqueur social d’une certaine Belgique. Il dira si, à un an des élections législatives du 26 mai 2019, le gouvernement Michel mène une politique économique et sociale jugée inique ou dangereuse par une partie des Belges. Ou au contraire si celle-ci est acceptée, sinon avec enthousiasme, du moins avec réalisme et/ou résignation.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.