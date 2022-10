Contrairement aux engagements pris, plusieurs centaines de millions d’euros seront épargnés pour contribuer à l’effort budgétaire global

Les soins de santé de nouveau mis à la diète en Belgique

Max HELLEFF

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Le premier ministre Alexander De Croo se donne beaucoup de mal pour défendre l'accord budgétaire 2022-2023 que les sept partis de son gouvernement ont conclu la semaine dernière. Un accord censé «protéger» les Belges face à l'inflation galopante des énergies via une série de mesures de soutien financier.

Mais ce que le gouvernement donne d'un côté, il le reprend de l'autre. Or plusieurs décisions (ou non- décisions) destinées à équilibrer les comptes passent mal dans l'opinion publique. Une mesure est plus particulièrement épinglée par les partis d'opposition et par la presse : la réduction qui affecte la norme de croissance des soins de santé, c'est-à-dire l'évolution des dépenses nécessaires pour assumer les surcoûts liés au vieillissement de la population et aux nouvelles politiques (par exemple en matière de traitement du cancer). Elle est revue à la baisse (de 2,5 à 2% du PIB), l'argent non dépensé devant participer à l'effort de réduction budgétaire global.

Plus de 700 millions pour le patient

On parle de quel montant ? Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke préfère positiver. Il avance qu'une croissance de seulement 2%, c'est malgré tout plus de 700 millions d'euros pour le patient. Si diminution il y aura bien, énonce-t-il, elle s'accompagnera d'une réforme de l'aide médicale urgente d'un montant de 162 millions d'euros en 2025 et d'une taxation des produits alimentaires de piètre qualité au profit des produits sains. 80 millions d'euros viendront par ailleurs soutenir les hôpitaux dans le paiement de leurs factures énergétiques pour les six premiers mois de 2023.

Ce décompte tout en vases communicants en laisse plus d'un dubitatif. Mais Alexander De Croo tient bon: « Vous pensez vraiment que Frank Vandenbroucke est quelqu'un qui va couper de manière aveugle dans son département ? », déclare-t-il au Soir.

La symbolique n'échappe toutefois à personne. Lors de la première vague de covid, au printemps 2020, la Belgique s'est rendu compte de la fragilité de son système de santé. Tout manquait : les lits d'hôpitaux, les infirmières, les masques, les tabliers, etc. Promis juré, le budget des soins de santé raboté par les gouvernements successifs des trente dernières années allait être substantiellement augmenté.

Le gouvernement doit revoir sa copie

Deux ans plus tard, la facture énergétique oblige le gouvernement De Croo à revoir les ambitions à la baisse. Certaines estimations fixent à 120 millions d'euros l'argent qui n'ira pas aux soins de santé en 2023 et à 200 millions en 2024. Le renforcement de la politique de retour au travail pour les malades de longue durée devrait également engendrer des économies.

Le gouvernement agit dans une période de paix sanitaire relative. La nouvelle vague de coronavirus engendre une hausse somme toute modérée des contaminations et des hospitalisations, qui tient à distance pour l'instant le spectre d'une nouvelle crise de santé publique. Tant qu'un variant plus agressif ne se présente pas…

Le parti communiste juge le message «atroce»

L'opposition fulmine. Dans les journaux du groupe Sudpresse, la députée Catherine Fonck (Les Engagés, ex-parti humaniste CDH) estime que ce nouveau train d'économies aura «un impact inévitablement sur le patient». «Dans quasi tous les hôpitaux, il y a des lits fermés, détaille-t-elle. Imaginez si on avait une épidémie de Covid». Le PTB communiste, aujourd'hui troisième parti de Wallonie selon les sondages, juge que «le message est atroce pour les gens qui travaillent dans les soins de santé comme pour les patients. Ce gouvernement refuse de s'opposer à la logique de marché», tacle son leader Raoul Hedebouw.

