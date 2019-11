En pleine crise catalane, l'extrême droite a bondi dans les urnes. Malgré leurs bons résultats, les socialistes espagnols et les conservateurs ne peuvent pas prétendre diriger le pays, faute d'alliance, plongeant le pays dans l'incertitude.

Les socialistes espagnols vainqueurs sans majorité

(AFP) - Après le dépouillement de près de 100% des bulletins de vote, le Parti socialiste (PSOE) de Pedro Sanchez ne compte plus que 120 députés contre 123 après le précédent scrutin, en avril. S'il parvient à être reconduit au pouvoir par la chambre des députés, Sanchez devra se contenter d'un fragile gouvernement minoritaire obligé de négocier des appuis au cas par cas au parlement.

Les conservateurs du Parti populaire (PP, 88 sièges) ont redressé la barre après le pire résultat de leur histoire en avril (66 sièges), tandis que la gauche radicale de Podemos a perdu sept députés (35 contre 42 en avril). Quant aux libéraux de Ciudadanos, ils se décomposent et tombent de 57 à dix députés. Le parlement espagnol est une fois de plus bloqué, comme il l'est depuis la fin du bipartisme PP-PSOE en 2015 avec l'arrivée de Podemos et de Ciudadanos. Ni un bloc de gauche (PSOE, Podemos et sa liste dissidente Mas Pais) ni une alliance des droites (PP, VOX et Ciudadanos) n'atteignent la majorité absolue de 176 sièges sur 350.

Les partisans du parti d'extrême droite Vox avaient toutes les raisons de se réjouir, ayant réussi une forte progression dans les urnes. Photo : AFP

Vox, formation ultranationaliste et anti-immigration entrée au parlement en avril avec 24 élus, a poursuivi son ascension fulgurante. La formation d'extrême droite a remporté 52 sièges, devenant la troisième force du pays. Son chef Santiago Abascal a prétendu à tort avoir réussi l'ascension "la plus fulgurante de la démocratie espagnole", devant des centaines de militants brandissant des drapeaux espagnols. Un résultat salué à l'étranger par les leaders d'extrême droite français Marine Le Pen et italien Matteo Salvini.

Une situation politique instable

Les partis indépendantistes catalans ont eux aussi consolidé leur représentation: à trois, ils totalisent 23 sièges (contre 22 en avril) sur les 48 qui étaient en jeu en Catalogne. La crise en Catalogne avait dominé toute la campagne, après les nuits de violences ayant suivi la condamnation mi-octobre de neuf dirigeants indépendantistes à de lourdes peines de prison pour la tentative de sécession de 2017.

La formation d'un gouvernement est le prochain défi qui attend les partis espagnols. Photo : AFP

Le résultat de dimanche augure d'une poursuite de l'instabilité politique. Antonio Barroso, analyste du cabinet Teneo, entrevoit deux voies, toutes deux difficiles, pour former un gouvernement. La première: "un accord entre partis de gauche -PSOE, Podemos et Mas Pais- mais qui requiert l'abstention de partis plus petits lors du vote de confiance". La deuxième: une abstention du PP pour laisser Pedro Sanchez gouverner en minorité.