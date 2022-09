Dès cette rentrée, les critères de réussite sont durcis dans l’enseignement supérieur belge francophone.

Les reports d'examens à répétition, c’est fini

Max HELLEFF Dès cette rentrée, les critères de réussite sont durcis dans l’enseignement supérieur belge francophone.

De notre correspondant Max Hellef (Bruxelles)- Pas facile de s'y retrouver. Mais pour faire simple, on peut dire que le temps de la procrastination est terminé. Fini de reporter d'année en année des examens non réussis. Dès cette rentrée académique, qui fréquente l’enseignement supérieur belge francophone (les universités et les hautes écoles) devra obtenir dans un laps de temps limité les crédits qui lui permettront de réussir ses années d'études et d'obtenir en bout de course le diplôme convoité.

Les nouvelles règles en vigueur sont pléthore car les situations des uns et des autres varient fortement. En résumé, l'étudiant nouvellement inscrit disposera de 2 ans maximum pour obtenir les 60 premiers crédits de sa première année de bac. La «finançabilité» de ses études dépendra par la suite de sa capacité à réussir en temps et heure ses examens, avec une certaine marge. Un exemple : un étudiant qui ne changera pas d'orientation devra boucler son bachelier (trois années d'études) en 5 ans maximum. S'il échoue, il devra se réorienter.

Cette réforme veut en finir avec ce que certains désignent comme des années de laxisme. Les enseignants n'en pouvaient plus de gérer des étudiants qui traînaient d'année en année les mêmes matières et les mêmes examens non réussis. La situation tournait pour tous à la prise de tête. Des profs n'avaient d’autre choix que de baisser leur niveau d’exigence pour trouver une porte de sortie. Et le tout coûtait une fortune à la communauté.

Mettre fin aux dérives

Le décret Paysage, lancé en 2014 par le socialiste wallon Jean-Claude Marcourt, partait pourtant d’un bon sentiment. Il fallait donner aux étudiants mal préparés à la sortie du secondaire davantage de temps pour réussir leurs épreuves. Mais le nouveau système a dérapé et des milliers de jeunes se sont retrouvés très vite à traîner des casseroles.

La libérale Valérie Glatigny veut mettre fin à cette dérive. En janvier dernier, la ministre francophone de l'Enseignement affichait ainsi ses objectifs. Un : permettre aux étudiants d'acquérir, dès le début de leur parcours, des bases pédagogiques solides, d'identifier d'éventuelles difficultés et d'y remédier». Deux : «clarifier les conditions de finançabilité (droit de se réinscrire dans un établissement)». Trois : «renforcer les moyens dédiés aux aides à la réussite, qui seront ciblées vers les étudiants qui rencontrent des difficultés afin de les amener à la réussite et à la diplomation».



L'heure est venue de mettre en pratique la théorie. Les nouvelles règles valent pour tout le monde, est-il précisé, et non pas seulement pour les nouveaux inscrits en premier bac. C'est vrai pour ceux qui s'inscrivent en première année de master. Mais aussi à moyen terme pour tous les autres – ceux qui poursuivent leurs études comme ceux qui se réorientent. Des mesures de transition sont prévues.

Il faudra plusieurs années pour savoir si cette réforme porte vraiment ses fruits. En attendant, pour ses adversaires, la ministre Glatigny fait fausse route. Ils dénoncent notamment la précarité dont souffrent de plus en plus d’étudiants qui émargent à l'aide publique et/ou doivent travailler pour payer leurs études. Pour ceux-là, les nouvelles règles compliqueraient considérablement l'accès au diplôme dans la mesure où le temps imparti pour réussir les examens se réduit.

La fédération Wallonie-Bruxelles a lancé un site web ainsi qu'une campagne en ligne sur la réforme du décret Paysage. Pour plus de renseignements, consulter mesetudes.be/decret paysage

