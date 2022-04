Les consommateurs de l'UE bénéficieront de la suppression des frais d'itinérance pendant dix années supplémentaires. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er juillet.

Téléphonie, SMS, Internet

Les règles d'itinérance sont prolongées de dix ans

(tb/dpa) - Les clients de téléphonie mobile peuvent appeler, envoyer des SMS et surfer sur Internet dans un autre pays de l'UE sans frais supplémentaires pendant dix années supplémentaires. Cela est possible grâce à la prolongation du roaming, pour laquelle les pays de l'UE ont ouvert la voie, comme ils l'ont fait savoir lundi.

Le Parlement européen et les différents gouvernements s'étaient également mis d'accord sur les modalités de l'itinérance gratuite. Les députés ayant déjà donné leur accord, il manquait encore l'approbation officielle des pays de l'UE pour que la réglementation soit effective.

Elle entrera en vigueur le 1er juillet et remplacera les directives existantes. Les frais d'itinérance sont supprimés depuis le 15 juin 2017 dans les 27 pays de l'UE ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. L'accord prévoit également des modifications des règles existantes. Ainsi, les consommateurs doivent pouvoir bénéficier de la même qualité de service à l'étranger chaque fois que cela est possible.

Ursula Pachl, de l'association européenne des consommateurs Beuc, a déclaré que l'une des plus grandes réussites pour les consommateurs de l'UE se poursuivait avec cet élargissement et cette amélioration. Elle a émis des critiques sur le fait que les messages et les appels téléphoniques entre les pays de l'UE peuvent toujours entraîner des frais élevés s'ils ne sont pas couverts par le régime d'itinérance. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque l'on utilise un téléphone portable avec un numéro allemand pour appeler une ligne dans un autre pays de l'UE.

