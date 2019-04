En Belgique, l'assurance maladie-invalidité fait les frais des mesures prises par les derniers gouvernements en matière de travail.

International 3 min.

Les ratages d’une sécurité sociale «modèle»

En Belgique, l'assurance maladie-invalidité fait les frais des mesures prises par les derniers gouvernements en matière de travail.

Par Max Helleff, depuis Bruxelles

La Sécurité sociale constitue un des derniers liens entre les Belges : Flamands, francophones et germanophones. Régulièrement, cette solidarité est remise en question: la Flandre politique reproche à la Wallonie de creuser le «trou de la Sécu» en usant et abusant de ses largesses. Au nord du pays, l’occasion est belle d’exiger que chaque communauté ait sa propre sécurité sociale et en contrôle les coûts.

Une étude livrée par l’Université libre de Bruxelles (ULB) leur donne raison, du moins en ce qui concerne l’assurance maladie-invalidité, un des pans de la sécurité sociale. Elle fixe à 8,87% le taux d’invalidité des citoyens belges pour l’année 2016, alors qu’il était de 7,6% en 2015. Ce chiffre n’a jamais été aussi élevé. Il inquiète au moment où la Sécurité sociale - qui se présente volontiers en modèle du genre - fête ses 75 ans.

Les mesures fédérales de fin de carrière dans le viseur

Les Belges sont-ils plus malades que par le passé? Différentes données circulent qui font état de l’augmentation des maladies psycho-professionnelles comme le burn-out et la dépression. Elles représenteraient désormais 20% des bénéficiaires de l’assurance maladie-invalidité.

Mais ceci n’explique pas tout. Pour François Perl, le directeur de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami), la Sécu paie aujourd’hui l’addition des mesures fédérales prises en matière de fin de carrière.

«Depuis une dizaine d’années, le régime des prépensions – un système de chômage amélioré - est de plus en plus restreint. De plus en plus de personnes se retrouvent dépourvues d’une couverture sociale avantageuse. Une fois qu’elles tombent malades, elles se retrouvent en invalidité…»

Il y a belle lurette en effet que les prépensions jugées trop chères sont dans le collimateur des gouvernements. Au début de cette législature, la coalition «suédoise» de Charles Michel a pratiquement signé leur arrêt de mort tout en allongeant la durée de carrière de 65 à 67 ans à l’horizon 2030.

Des disparités d'un arrondissement à l'autre

Quant au système de crédit-temps qui permettait au travailleur âgé de décrocher en douceur, il a été supprimé, sans que les facilités promises aux métiers réputés «pénibles» ne soient décidées.

L’inflation qui touche l’assurance maladie-invalidité n’est toutefois pas uniforme. Elle varie en réalité d’un arrondissement à l’autre. Les plus faibles taux se situent en Flandre, à Hal-Vilvoorde, Tielt et Gand. Les plus importants sont relevés dans les arrondissements du Hainaut, de Liège et d’Ostende (où vivent beaucoup de francophones).

L’étude de l’ULB ne dit rien de cette disparité. Mais elle sert sans le vouloir un stéréotype qui a la vie dure en Flandre : le courageux Flamand travaille pour financer le Wallon paresseux qui vit au crochet de la Sécurité sociale...

Pour ne rien arranger, le Hainaut et Liège sont des bastions du Parti socialiste, l’ennemi juré de la N-VA de Bart De Wever.

Cette idée reçue occulte le fait qu’il existe une Wallonie prospère, qui contribue largement à la richesse nationale. C’est le cas du Brabant wallon. Mais à côté, on trouve en revanche de véritables nids de pauvreté qui trahissent les lacunes de la politique wallonne de relance économique des quinze dernières années.

Le Hainaut est un bon exemple. On y vit moins vieux et avec une qualité de vie moins bonne qu’ailleurs. D’où des taux d’invalidité plus importants dans les bassins sidérurgiques de Mons et de Charleroi. Et un niveau de santé plus faible par rapport à la moyenne belge.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.