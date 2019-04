Plusieurs heures après l’incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale parisienne, les promesses financières et en nature commencent à affluer pour financer la reconstruction de l’édifice religieux de 800 ans.

Les promesses de dons affluent pour rebâtir Notre-Dame

Marc AUXENFANTS

L'incendie n'était pas encore éteint, lundi, que l'idée d'une souscription publique et de collecte de dons émergeait et se propageait en France et dans le monde.

«Je m’y engage : dès demain une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières», avait tweeté Emmanuel Macron, le président français depuis le parvis de Notre -Dame, lundi soir.



La Fondation du patrimoine va lancer mardi une «collecte nationale» pour la reconstruction. «Cette collecte sera accessible mardi à partir de midi sur le site www.fondation-patrimoine.org. Aucun frais ne sera prélevé. Tous les dons donneront lieu à l'émission d'un reçu fiscal», a-t-elle précisé.

Déjà plus de 300 millions promis

De son côté, le groupe LVMH et la famille Arnault ont promis un «don» de 200 millions d'euros. La famille Pinault a par ailleurs annoncé qu'elle allait débloquer 100 millions d'euros. La région Ile-de-France versera pour sa part 10 millions d'euros d'aide d'urgence.

Sylvain Charlois, patron du groupe Charlois, un exploitant de chênes, propose lui de fournir du bois pour notamment rebâtir la charpente de l’édifice religieux, a indiqué le site Franceinfo. Il souhaite également «commencer à coordonner la recherche d'arbres de la meilleure qualité».

À l'étranger, la French Heritage Society, une organisation new-yorkaise dédiée à la préservation des trésors architecturaux et culturels français, a ouvert une page web pour collecter des fonds.