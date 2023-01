Le CES de Las Vegas est l'un des plus grands salons technologiques du monde. Les innovations y sont présentées et célébrées en grande pompe.

Les principales tendances technologiques de l'année

Le CES de Las Vegas est l'un des plus grands salons technologiques du monde. Les innovations y sont présentées et célébrées en grande pompe.

(dpa) - Le CES tente un retour en force. Après un saut dans la virtualité dû au coronavirus et un salon timide en 2022, les organisateurs attendent à nouveau en 2023, jusqu'au 8 janvier, quelque 100.000 visiteurs professionnels et exposants. Et c'est de ces thèmes qu'il est question aujourd'hui :

L'intelligence artificielle partout

Fin 2022, les applications utilisant l'intelligence artificielle ont connu une percée spectaculaire. Ainsi, l'entreprise de recherche en IA OpenAI a publié le chatbot ChatGPT, capable de donner des réponses intelligentes à des questions. En un rien de temps, le bruit s'est répandu que le générateur de texte pouvait rédiger en quelques secondes des dissertations qui, du moins à première vue, ne se distinguent guère de travaux de séminaire longuement recherchés. Mais le robot logiciel peut également imiter Shakespeare ou écrire du code de programmation.

Des générateurs de texte à l'image comme Midjourney et Stable Diffusion peuvent déjà produire un art impressionnant sur commande. Et ils sont encore améliorés à chaque mise à jour. La tendance de l'IA se poursuivra de plein fouet en 2023. Il est prévisible que les grands spécialistes de l'IA comme Google, Microsoft et Meta ne laisseront pas le champ libre à des challengers comme OpenAI. Mais les petits fournisseurs et les start-ups prendront également le train de l'IA en marche.

Conduite autonome

Les voitures autonomes se déplaceront en ville et à la campagne de manière beaucoup plus sûre que les véhicules conduits par l'homme. Presque tous les experts sont d'accord sur ce point. Mais on ne sait pas encore quand les voitures autonomes seront enfin prêtes à être commercialisées.

L'année dernière, la «fin» de la start-up Argo AI, très cotée, a choqué le secteur: Volkswagen et Ford ont stoppé le financement du projet Robocar et passé par pertes et profits 4,5 milliards de dollars. Mais il apparaît clairement au CES que le secteur n'a pas renoncé à la vision des voitures automatisées et autonomes. Pourtant, les entreprises suivent des approches techniquement différentes.

Alors que Tesla a longtemps misé entièrement sur des caméras pour détecter l'environnement, la plupart des autres acteurs font confiance à un mélange de capteurs radar et laser (lidar). Elon Musk, le patron de Tesla, a annoncé une nouveauté dans le domaine automobile, le fameux 4D Imaging Radar. Ce système prévoit l'intégration de nombreuses petites antennes radar dans un système. Il paraît que l'on obtient ainsi une résolution beaucoup plus fine, semblable à celle d'un système Lidar beaucoup plus coûteux. Les mois à venir nous diront si Musk pourra tenir ses promesses mirobolantes.

Métavers pas seulement de Meta

Le Métavers désigne d'une part un environnement numérique et interactif dans lequel on peut entrer à l'aide de lunettes de réalité virtuelle. Les utilisateurs peuvent y travailler, jouer, se rencontrer ou faire des achats en tant qu'avatars. Mais le metaverse comprend également des applications dans lesquelles des informations numériques sont affichées dans le champ de vision réel des utilisateurs. «Pour moi, le métavers est la prochaine génération d'Internet», a déclaré Steve Koenig, responsable des études de marché chez l'organisateur du salon, l'association professionnelle américaine CTA.

Au CES, Shiftall présente un outil de suivi du corps entier, y compris un microphone Bluetooth et un contrôleur FlipVR pour jouer dans le Metaverse. Poto: Getty Images via AFP

Au salon de Las Vegas, il apparaît clairement que le métavers n'est pas seulement une idée fixe de Mark Zuckerberg, qui mise tellement sur cette tendance qu'il a même rebaptisé son groupe Facebook en Meta. Ainsi, on attend de HTC un produit concurrent aux lunettes VR Quest de Meta. Et Sony a déjà annoncé avant le CES que son nouveau casque de réalité virtuelle Playstation VR2 devrait être lancé sur le marché en février. Le casque intègre entre autres quatre caméras qui enregistrent les mouvements du contrôleur et des joueurs, y compris leurs directions de regard.

Les choses bougent également dans le domaine des applications Métavers : le constructeur automobile Stellantis et Microsoft présentent ainsi au CES une salle d'exposition dans le Métavers. Et une entreprise du nom d'OVR présente une solution permettant de communiquer des odeurs dans le Metaversum. En 2023, Apple pourrait encore apporter de grands changements sur le marché. Certains observateurs sont certains que le groupe iPhone lancera son premier casque sur le marché cette année. Tim Cook, le patron d'Apple, est enthousiasmé par l'approche de la «réalité augmentée», dans laquelle les données numériques élargissent le monde analogique. Toutefois, Apple ne se laisse traditionnellement pas aller à des confidences lors du CES, mais mise sur ses propres événements.

Fin de la crise des puces

Durant la pandémie, de nombreuses puces étaient des denrées rares, car d'importantes chaînes d'approvisionnement ont été interrompues lors d'une demande accrue de produits électroniques et des erreurs ont été commises dans la politique d'approvisionnement. Selon le manager de CTA Koenig, cela pourrait changer cette année.

«L'énorme demande des périodes de pandémie s'atténue. Et c'est une bonne nouvelle, car cela permet enfin de disposer à nouveau de puces», a déclaré Koenig. Les délais d'exécution excessivement longs reviennent lentement à la normale, notamment parce que davantage de sites de production commencent à fonctionner. Mais pour le secteur, cela pourrait aussi être les signes avant-coureurs d'un autre problème : «Nous allons passer d'une pénurie de puces à une éventuelle offre excédentaire.»

Écrans OLED

Le LCD, c'est bien, mais les diodes électroluminescentes (OLED) pour les écrans promettent de meilleures couleurs, un meilleur contraste et une meilleure représentation des noirs. Après les premiers modèles d'ordinateurs portables dotés d'un écran OLED, par exemple chez Asus, cette technologie sort cette année de sa niche.

Un large mastodonte : l'Odyssey OLED G9 de Samsung s'étire et se courbe sur 49 pouces. Photo: Samsung/dpa-tmn

Samsung et LG présentent des écrans d'ordinateur pour le bureau et les jeux avec la technique OLED. Le Samsung Odyssey OLED G9 est également disponible en format incurvé extra-large avec un rapport largeur/hauteur de 32:9. D'autres fabricants continuent de miser sur des écrans intégrés pour le bureau à domicile. Lenovo, par exemple, avec trois moniteurs Thinkvision (T27hv-30, T24mv-30 et T24v-30). Ils intègrent des caméras haute résolution, de nombreux ports, des haut-parleurs et des microphones pour les vidéoconférences.

Téléviseurs à points quantiques

Dans le segment des téléviseurs, la technologie OLED est déjà présente depuis longtemps, notamment dans le segment des prix élevés. Mais depuis 2022, la tendance est ici au QD-OLED. Cela signifie un mélange de la technologie Quantum Dot (QD) et de l'OLED. Ces écrans devraient offrir tous les avantages de l'OLED, tout en étant encore plus lumineux et peut-être même un jour moins gourmands en énergie. Samsung et Sony pourraient montrer de nouveaux modèles.

La barre de son SC9 de LG se couple sans fil avec le téléviseur LG grâce à la technologie sans fil Wowcast. Photo: LG/dpa-tmn

Pour que les téléviseurs plats aient aussi un bon son, il y aura de nouvelles barres de son. LG ne présente certes à Las Vegas «que» des téléviseurs OLED (sans QD), mais propose en revanche encore ses propres barres de son, qui devraient pouvoir être reliées entièrement sans fil au téléviseur LG par radio Wowcast.

Gaming

D'habitude, le CES n'est pas très présent dans ce domaine. Mais avec Nvidia, c'est un géant des puces graphiques et du streaming de jeux qui est représenté. Razer, Alienware, Acer Lenovo et autres présenteront de nouveaux ordinateurs portables de jeu. Peut-être même déjà les premiers avec les puces graphiques attendues de la série 40 de Nvidia. Il pourrait également y avoir un nouveau casque de réalité virtuelle de HTC. Ici, il y aurait encore de la place sur le marché à côté de l'Oculus Quest Pro de Meta.

Smartphones

Il n'y a généralement pas de grandes premières, les fabricants ont leurs propres rendez-vous pour cela. Sinon, le nouveau produit phare se perd dans le tumulte du salon.

Maison intelligente

En 2023, le thème principal du smart home s'appelle Matter. La nouvelle norme est une pierre angulaire des systèmes en réseau de nombreux fabricants. «Il n'a jamais été aussi facile de mettre en réseau des composants de différents fabricants dans une maison intelligente», prédit Sebastian Klöß, directeur du secteur Consumer Technology de l'association professionnelle Bitkom.

Selon Klöß, Matter donnera un nouvel élan au smarthome en 2023. Et ce, pour des raisons très actuelles. «Dans le contexte des économies d'énergie, la technique jouera un rôle central en 2023, grâce à laquelle nous pourrons réduire nos besoins en énergie.»

La scène est donc libre pour les solutions smart home avec des chauffages et des thermostats intelligents, des automatisations et bien plus encore. Ils reconnaissent alors quand et comment on aère et chauffe ou connaissent déjà la météo et peuvent baisser d'eux-mêmes le chauffage.

Gadgets

Le CES est également propice aux appareils qui se situent quelque part à la frontière entre les gadgets techniques utiles et les gadgets. Lenovo, par exemple, a ouvert la voie en amont du salon avec une lampe qui sert à la fois de caméra et de station de chargement pour smartphones. Go Desk Station est le nom de ce distributeur de lumière de bureau réglable en hauteur et pivotant, équipé d'une webcam 4K, de ports USB et d'une station de charge Qi.

Services

Vous avez le matériel ? Vous voulez peut-être aussi le service qui va avec : acheter des programmes de fitness pour la smartwatch ? Acheter un petit supplément pour les services cloud ou plus de fonctions et de mémoire pour la caméra de sécurité ? Ou louer une application ? Près de 125 milliards de dollars américains ont été générés par les logiciels et les services en 2022 aux États-Unis.

Et cela va encore augmenter, prédit l'analyste Mainelli. Les entreprises tech ont tenté d'établir le Software-as-a-Service non seulement dans le secteur des entreprises, mais aussi dans celui des particuliers. Louer un programme pour une redevance mensuelle tout en le modernisant en permanence peut sembler à beaucoup plus avantageux que de l'acheter une fois pour toutes à un prix élevé.

