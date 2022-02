Après l'annulation partielle des élections, le Premier ministre Antonio Costa doit patienter. Le gouvernement ne peut prendre ses fonctions seulement dans plusieurs semaines.

International 3 min.

Deuxième essai

Les Portugais doivent retourner aux urnes en mars

Après l'annulation partielle des élections, le Premier ministre Antonio Costa doit patienter. Le gouvernement ne peut prendre ses fonctions seulement dans plusieurs semaines.

Par Marie-Line Darcy (Lisbonne) - On sait le Premier ministre Antonio Costa vif de tempérament. Il va pourtant devoir s'armer de patience: son gouvernement ne pourra pas prendre ses fonctions avant un bon mois et demi. L'annulation du vote des Portugais de la diaspora aux législatives du 30 janvier dernier est la cause de ce long délai supplémentaire.

Le socialiste Antonio Costa obtient la majorité absolue Le Premier ministre socialiste Antonio Costa remporte les élections législatives organisées dimanche au Portugal. Le parti d'extrême droite Chega (Assez) est pour sa part propulsé au rang de troisième force du pays

Ce sont quelque 157.000 bulletins de vote qui ont été invalidés, considérés comme bulletins nuls. La raison ? Parce qu'ils ne comportaient pas de copie de la carte d'identité de l'électeur. Mélangés aux autres bulletins à la suite de maladresses ou de manque d'informations, ils ont contaminé en quelque sorte tout le scrutin européen.

Nouvelles élections en mars

Les Portugais doivent élire deux députés pour ce circuit et deux députés pour le circuit «reste du monde». La malversation du processus a amené le Parti social démocrate (PSD) à saisir les autorités compétentes. Si un temps, l'affaire a été minimisée, très vite d'autres partis sont entrés en lice et ont saisi la Cour constitutionnelle. Celle-ci a tranché: le vote européen est annulé et de nouvelles élections auront lieu les 12 et 13 mars prochains en vote présentiel, et jusqu'au 23 mars pour le vote postal. Il faudra sans doute une semaine supplémentaire pour le dépouillement et compléter l'Assemblée nationale qui pourra alors prendre possession de l'hémicycle au palais de São Bento.

Un million et demi de Portugais éparpillés dans le monde constituent le troisième circuit électoral du pays. Ils sont 900.000 inscrits en Europe. Le nombre d'électeurs pour la diaspora augmente, grâce en partie au recensement électronique. Systématiquement ces émigrés que l'on peine encore à appeler «expatriés», se plaignent d'être les grands oubliés des actes électoraux. Mais ces électeurs toujours impliqués d'une manière ou d'une autre dans la société de leur pays d'origine, veulent pouvoir s'exprimer dans de bonnes conditions. Beaucoup vivent loin d'un consulat: le petit Portugal ne peut pas multiplier à l'infini des postes consulaires dans le monde entier.

La solution devient le vote électronique de plus en plus revendiqué y compris par les politiques. Pour ce faire, une réforme de la loi électorale est nécessaire et de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer également à cette occasion l'augmentation du nombre de députés à élire pour le faire passer de quatre à 30.

Un gouvernement suspendu

Les accrochages politiques autour de l'élection des émigrés et la situation inédite qui découle de ce report du scrutin européen ne modifient pas substantiellement la situation politique. Le parti socialiste a obtenu 41,68 % des voix à la législative du 30 janvier, décrochant ainsi et à la surprise générale, la majorité absolue avec 117 des députés sur 230. Il peut en toute logique obtenir un mandat supplémentaire en cas de nouvelle victoire du candidat socialiste pour le circuit européen, Paulo Pisco.

Le Portugal allège les restrictions pour les voyageurs Les personnes détentrices d'un certificat sanitaire européen ne devront plus fournir de test négatif avant leur entrée sur le territoire.

Mais faute d'Assemblée, le Premier ministre Antonio Costa, qui n'a pas démissionné après la chute de son gouvernement en octobre dernier, doit mener un gouvernement de gestion. Il ne peut rien faire sans l'aval implicite du président de la République et ne peut pas proposer de lois. Des dossiers sont en souffrance. Cela va de l'augmentation des pensions de retraite de dix euros par mois à l'euthanasie, en passant par les investissements inscrits au PPR, le programme de relance économique décidé par Bruxelles.

Autre programme en attente, celui du PT2030, négocié avec la Commission européenne mais dont le Portugal n'a pas encore soumis les demandes concrètes. Les entreprises par exemple peuvent prétendre à une aide globale de six milliards d'euros. De quoi donner un peu d'air à une économie en demande après les difficiles mois de la pandémie covid. Pour la Commissaire européenne de la cohésion et des réformes, la Portugaise Elisa Ferreira, il est important que le Portugal ne laisse pas passer en blanc l'année 2022 sur ces dossiers.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.