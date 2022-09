Après le personnel au sol, ce sont les pilotes de Lufthansa qui seront en grève. Il s'agit de compenser l'inflation galopante et de questions stratégiques.

International 4 min.

Grève toute la journée

Les pilotes feront grève ce vendredi chez Lufthansa

(dpa) - Les pilotes de Lufthansa ont décidé de faire grève toute la journée de ce vendredi 2 septembre. Tous les départs d'Allemagne de la compagnie principale Lufthansa, ainsi que de Lufthansa Cargo seront en grève, a indiqué le syndicat Vereinigung Cockpit (VC) à Francfort. Le comité directeur a pris cette décision après d'intenses négociations avec l'entreprise et à la demande de la commission tarifaire, a expliqué un porte-parole. Lufthansa devrait mettre en place un plan de vol d'urgence.



«Pour éviter les conflits sociaux, Lufthansa doit présenter une offre nettement améliorée», a déclaré le responsable des négociations collectives de VC, Marcel Gröls, selon un communiqué. La raison officielle de ce conflit social est l'échec, selon le syndicat, des négociations sur une nouvelle convention salariale.

Même un tour de table à huis clos et une offre améliorée de l'entreprise la semaine dernière n'avaient pas permis d'avancer. Les dernières discussions de ce mercredi n'ont pas abouti.

Revendication : augmentation de salaire de 5,5%

Lufthansa n'a pas profité du rendez-vous pour faire une meilleure offre, a expliqué le VC. Elle exige pour les quelque 5.000 capitaines et seconds une augmentation de salaire de 5,5% pour l'année en cours et une compensation automatique de l'inflation à partir de l'année prochaine.

En arrière-plan, un conflit couve en outre sur la future stratégie du groupe. Par le passé, VC s'était fait garantir le nombre exact de 325 avions qui ne pouvaient être pilotés que par les quelque 5.000 capitaines et seconds officiers soumis à la convention collective du groupe.

Sous l'influence de la crise covid, Lufthansa avait dénoncé l'accord correspondant et commencé à mettre en place une nouvelle compagnie aérienne (AOC) sous le logo de la grue, avec des conditions tarifaires plus basses. La nouvelle compagnie aérienne, qui porte la désignation interne «Cityline 2», doit reprendre de nombreux vols de l'ancienne compagnie principale sur le trafic européen.

Selon VC, 97,6% des salariés de Lufthansa Passage ont voté en faveur du mouvement social, et même 99,3% chez la plus petite Lufthansa Cargo. Selon le syndicat, la participation était supérieure à 93% dans les deux compagnies aériennes. L'accord de plus de 70% de tous les votants était nécessaire.

Eurowings est également prête à faire grève

Le syndicat des pilotes s'est également préparé à la grève chez Eurowings, la plus grande filiale de Lufthansa, qui compte une centaine d'avions. Selon le vote de grève dépouillé mercredi, 97,9% ont voté en faveur d'un éventuel conflit social. Toutefois, une date de négociation sur le tarif de l'enveloppe contesté doit encore être fixée la semaine prochaine, de sorte qu'aucune date de grève concrète n'a été indiquée pour Eurowings.

Avec ses quelque 4.000 salariés, Lufthansa Cargo était la perle de rentabilité du groupe, même au plus profond de la crise covid. Compte tenu de la perturbation des chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, l'importance du fret aérien a augmenté, de sorte que la filiale logistique a également récolté environ 1,5 milliard de bénéfices d'exploitation en 2021, année covid, ce qui devrait se répéter approximativement au cours de l'exercice actuel.

Ce n'est qu'en juillet que le syndicat Verdi avait pratiquement paralysé le trafic aérien de la plus grande compagnie aérienne allemande pendant toute une journée avec une grève d'avertissement du personnel au sol. Plus de 1.000 vols ont été annulés et environ 134.000 passagers ont dû modifier leurs plans de voyage. Lors de la séance de négociations qui s'en est suivie, le syndicat a obtenu pour les quelque 20.000 employés au sol des augmentations de salaire qui ont atteint les deux chiffres, en particulier dans les catégories salariales inférieures.

La dernière grève des pilotes de Lufthansa s'est terminée en février 2017, après 14 tours de négociations et une médiation finalement couronnée de succès. Le conflit social, qui a débuté en 2012, a coûté à Lufthansa au moins 500 millions d'euros, selon les chiffres de l'époque.

Quelles conséquences pour les passagers ?

Lufthansa n'est pas encore en mesure de donner des informations sur les conséquences de la grève des pilotes annoncée pour les passagers. La compagnie a fait savoir jeudi matin qu'elle mettrait tout en œuvre pour les réduire au maximum. Les passagers sont priés de se renseigner sur www.lufthansa.com

