Dès mercredi, de nombreux vols pourraient à nouveau être annulés.

Négociations salariales

Les pilotes de Lufthansa décident d'une deuxième grève

Teddy JAANS Dès mercredi, de nombreux vols pourraient à nouveau être annulés.

(dpa) - Les pilotes de Lufthansa ont décidé d'une deuxième vague de grèves au sein de la compagnie aérienne. La compagnie peut encore éviter le débrayage de deux jours prévu mercredi en faisant une offre «sérieuse», a indiqué le syndicat Vereinigung Cockpit dans la nuit de lundi à mardi à Francfort. A cet effet, une nouvelle date de négociation a été proposée mardi, qui aura lieu «selon les informations».



46 pilotes attaquent Ryanair devant la justice belge Alors que plusieurs mouvements sociaux ont secoué la compagnie cet été, 46 pilotes attaquent Ryanair en justice pour réclamer des hausses de salaire.

La semaine dernière, les pilotes avaient déjà organisé une journée de grève. Les quelque 5.000 capitaines et seconds réclament une augmentation de salaire de plus de cinq pour cent. Selon le syndicat Vereinigung Cockpit, plus de 90 pour cent des personnes concernées soutiennent les revendications. Jusqu'à présent, aucun accord n'a pu être négocié avec Lufthansa.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.