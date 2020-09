Une commission d'enquête sénatoriale propose dans un rapport présenté ce vendredi d'adapter le coût de l'utilisation des autoroutes en fonction notamment de l'utilisation de «véhicules propres» ou à la pratique du covoiturage.

Les péages en France pourraient voir leur prix baisser

Une commission d'enquête sénatoriale propose dans un rapport présenté ce vendredi d'adapter le coût de l'utilisation des autoroutes en fonction notamment de l'utilisation de «véhicules propres» ou à la pratique du covoiturage.

(ER) - Baisser les prix pour les véhicules les moins polluants et pour les conducteurs pratiquant le covoiturage, mieux partager les profits, voilà quelques pistes de réflexion qui figurent dans le rapport sur les concessions autoroutières présenté au Sénat. Des mesures qui pourraient impacter, à l'avenir, vos déplacements vers la France.



Les concessions autoroutières font régulièrement l'objet de polémiques en raison de leur sur-rentabilité présumée. Dans son analyse, Vincent Delahaye, rapporteur du projet, précise que «ces entreprises ont versé à leurs actionnaires 24 milliards d'euros entre 2006 et 2019». Selon une étude indépendante demandée par ce dernier «deux des trois groupes autoroutiers pourraient atteindre la rentabilité attendue lors de la privatisation 10 ans avant la fin des concessions», soit autour de 2022, citant Vinci autoroutes et Eiffage.

«Face à ces constats, le statu quo n'est pas possible. Il est impératif de mieux partager les profits des sociétés d'autoroutes avec l'Etat et les usagers et de rééquilibrer les relations entre le concédant et les concessionnaires», dit encore Vincent Delahaye.



Ce dernier souhaiterait que les contrats entre les concessions (Eiffage, Vinci,...) et l'Etat soient raccourcis. Ils durent souvent entre 25 et 30 ans, et peuvent même être prolongés en cas de travaux. La commission d'enquête propose notamment d'utiliser la fin prochaine de la plupart des concessions, en 2031 et 2036, pour entamer des négociations.

Mais pour les autorités françaises, il est temps de réfléchir à la gestion future des autoroutes une fois que la fin des concessions actuelles aura été actée. Ce n'est pas encore pour tout de suite mais d'ici quelques années, les pratiques des automobilistes ou le type de véhicule pourraient servir de base au prix des péages.

