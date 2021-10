Bien que la question polonaise ne soit pas le sujet principal de la rencontre entre chefs d'Etat et de gouvernement prévue jeudi et vendredi, Xavier Bettel et ses homologues belge et néerlandais entendent la mettre sur le devant de la scène.

Les pays du Benelux veulent faire pression sur Varsovie

Bien que la question polonaise ne soit pas le sujet principal de la rencontre entre chefs d'Etat et de gouvernement prévue jeudi et vendredi, Xavier Bettel et ses homologues belge et néerlandais entendent la mettre sur le devant de la scène.

(Jmh avec Diego Velasquez) - Pour Jean Asselborn (LSAP), la volonté du gouvernement polonais de ne plus suivre les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne constitue «une crise telle que nous n'en avons pas connue depuis longtemps». Aux yeux du ministre des Affaires étrangères, l'ambition du Premier ministre Mateusz Morawiecki de faire prévaloir les décisions de la justice polonaise sur celles de l'instance européenne revient à la mise en place de «menaces systématiques contre l'Etat de droit».

Budapest et Varsovie défient l'UE devant la justice En conflit ouvert avec Bruxelles, la Hongrie et la Pologne contestent lundi devant la justice de l'UE un nouveau mécanisme qui risque de les priver de financements européens, dans un climat exacerbé par la décision controversée de la Cour constitutionnelle polonaise.

Sauf que cette vision, évoquée mardi à Luxembourg lors d'une réunion préparatoire au sommet européen de jeudi et vendredi, est loin de faire l'unanimité. Si Bruxelles et La Haye se sont associés avec la volonté du Luxembourg d'apporter une réponse «rapide et décisive» à cette crise, la majorité des 27 ne semble pas aussi pressée. Officiellement, la rencontre entre chefs d'Etat et de gouvernement doit porter principalement sur la reprise du commerce, les prix de l'énergie et la politique étrangère.

Mais certains diplomates, cités par nos confrères du Luxemburger Wort, s'attendent à ce que la question polonaise soit plus présente que ce que ne laisse sous-entendre l'invitation officielle, qui se contente d'indiquer que «les développements récents liés à l'Etat de droit» seront également abordés. Un profil bas qui tient principalement à l'absence de consensus autour de la manière de traiter cette question. Que ce soit en raison du soutien du Hongrois Viktor Orban ou du rôle que joue la Pologne comme Etat pivot entre partie occidentale et orientale de l'UE.

La Pologne prête à prendre la porte de l'UE La Commission européenne a averti qu'elle utiliserait «tous les outils» à sa disposition pour faire respecter la primauté du droit européen en Pologne. Cela alors que la plus haute juridiction polonaise a jugé des articles des traités de l'Union incompatibles avec la Constitution du pays.

Une remise en question des équilibres actuels pourrait bien jouer en faveur de Varsovie. «Nous avons de gros problèmes, mais je conseille de les résoudre par le dialogue», a assuré ces derniers jours Angela Merkel. Un conseil que devraient suivre Emmanuel Macron et Charles Michel, le président français et le président du Conseil européen ayant prévu d'échanger avec Mateusz Morawiecki. La charge européenne devrait alors venir de la Commission.

La Pologne d'actualité au Kirchberg Plusieurs centaines de manifestants polonais sont attendus vendredi devant la Cour de justice de l'Union européenne pour s'opposer à la décision de fermeture de la mine de charbon de Turow. En prévision, une zone de protection a été installée et plusieurs entreprises actives sur le quartier d'affaires ont demandé à leurs salariés de ne pas venir dans les bureaux mais de télétravailler.

