Les nouveautés 2023 des parcs d'attractions autour du Luxembourg

Mélodie MOUZON Le printemps est la saison idéale pour découvrir les nouvelles attractions dévoilées par les grands parcs à thème des pays voisins.

Le retour du printemps signe aussi la réouverture des parcs d'attractions, qui en profitent pour dévoiler des nouveautés, souvent attendues de longue date.

Du Luxembourg, il ne faut bien souvent que quelques heures de voiture pour rejoindre les grands parcs à thème des pays voisins. Voici une sélection des nouvelles attractions à essayer lors de votre prochaine sortie en famille ou entre amis dans l'univers magique des parcs d'attractions.





En France

Par Toutatis, voilà une nouveauté sensationnelle! Cette année, les amateurs de sensations fortes ne manqueront pas de passer par le parc Astérix, situé à 4h de route de Luxembourg et à 40 minutes en voiture de Paris. Toutatis, la nouvelle attraction du parc, ouverte depuis le 8 avril, va en faire trembler plus d'un: il s'agit du grand huit le plus rapide de France, avec une vitesse atteignant 110 km/h, un record européen de propulsions et un record mondial d'airtimes (la sensation de tomber dans le vide, NDLR), 23 au total! Ces nouvelles montagnes russes qui retournent l'estomac sont intégrées à une nouvelle zone appelée «Festival Toutatis» qui intègre aussi une aire de jeux, un restaurant, une boutique et autre attraction familiale destinée aux moins téméraires.

Plus proche du Luxembourg, à Maizières-lès-Metz, à 85 km de Luxembourg, le parc Walygator a rouvert ses portes ce samedi 15 avril. Le plus grand parc de Lorraine propose une quarantaine d'attractions réparties en quatre univers. Après la nouvelle zone dédiée au Far West en 2022, le parc va proposer une nouvelle zone thématisée «Le Village des explorateurs», qui sera aménagée au fur et à mesure des semaines à venir, avec une nouvelle attraction. Les visiteurs pourront également découvrir un nouveau spectacle interactif et immersif, intitulé «The Battle», où «on se bat virtuellement et de manière sympathique» dans le parc, comme l'a expliqué Laurent Muller, le directeur de Walygator à nos confrères de Direct FM!.

Photo: Walygator Grand Est

N'oublions pas non plus l'incontournable Disneyland Paris. Pour son 30e anniversaire, le parc offre une foule de nouveautés aux visiteurs. Le spectacle nocturne Disney Dreams® a ainsi fait son grand retour. Plusieurs nouveautés dans l'univers Pixar sont aussi à noter, dont un nouveau spectacle intitulé «Together : une Aventure Musicale Pixar», qui sera joué dès cet été à Studio Theater. Disneyland Paris a confirmé la réouverture prochaine de deux attractions fermées pour rénovation: «it's a small world» rouvrira ses portes le 5 mai tandis que «Les Mystères du Nautilus», une attraction permettant de découvrir l’intérieur du célèbre sous-marin, rouvrira cet été à Discoveryland.

Disneyland Paris fête ses 30 ans. Crédit: Disneyland Paris

En Belgique

En guise de surprise, le parc Walibi Belgium, situé à Wavre tout près de Bruxelles, a dévoilé récemment sur les réseaux sociaux une nouveauté familiale sur le thème du Far West. L'ouverture est prévue pour l'été prochain. Il s'agit d'une attraction interactive et ludique qui pourra accueillir 24 passagers. Chaque véhicule de 2 places est équipé d'une manette qui permet d'interagir et de basculer dans les airs jusqu'à 90° d'inclinaison latérale. Le parc a également annoncé qu'il serait ouvert durant la prochaine saison hivernale, une première pour le parc. Tandis qu'à Aqualibi, une nouvelle grande tour de toboggans sera inaugurée à la fin de l'année.

À la côte belge, destination privilégiée des Luxembourgeois, le parc Plopsaland à De Panne va enfin pouvoir ouvrir sa nouvelle zone indoor «Circus Bumba», après avoir accusé un retard de plusieurs mois en raison de la crise sanitaire puis économique. Les visiteurs pourront y profiter d'un nouveau dark ride exclusif, d'une aire de jeux, d'une nouvelle scène de spectacle et d'un espace shopping et restauration.

Le parc Bellewaerde, situé près de Ypres à 3h30 de route du Luxembourg, propose lui aussi plusieurs nouveautés cette saison, avec une nouvelle attraction proposant une plateforme qui s'incline et qui tourne ainsi que deux nouvelles attractions dans la zone indienne. Plusieurs espaces ont également été réaménagés.

Crédit: parc Bellewaerde

En Allemagne

Le parc Legoland Deutschland, situé à Guntzbourg dans le sud de l'Allemagne, dispose depuis le 25 mars d'une nouvelle attraction familiale à sensations fortes, une nouvelle montagne russe de type «Wing Coaster», encore jamais vue dans aucun parc Legoland. Le parcours de 457 mètres de long est ponctué de deux inversions, pour une vitesse maximum de 54 km/h. La nouvelle attraction incontournable du parc prend place dans une nouvelle zone thématique Lego Mythica, qui propose également une aire de jeux ainsi que plusieurs autres petites attractions familiales.

Photo: Legoland





Quand on pense à l'Allemagne, difficile de ne pas évoquer Europa Park, distingué à de multiples reprises comme «Meilleur parc d'Europe» et qui a accueilli 6 millions de visiteurs en 2022. Situé à Rust, non loin de Strasbourg, à 3h30 de route de Luxembourg, le parc va s'agrandir dans les prochains mois. Initialement prévue pour fin 2023, l'ouverture de la nouvelle zone thématique consacrée à la Croatie et à l'inventeur Nikola Tesla ouvrira finalement ses portes en 2024, en raison de problème d'approvisionnement de certains composants. Les visiteurs pourront découvrir l'un des grands huit les plus spectaculaires d'Europe.

Le nouvel espace dédié à Nikola Tesla ouvrira en 2024. Photo: Europa-park

Avant cette ouverture très attendue, plusieurs nouveautés sont à découvrir tout de même cette année, dont un nouveau quartier, le Lichtenstein, et de nouveaux spectacles. Avec ses huit pistes, le Vikinglop, installé dans l'univers aquatique Rulantica, est le plus grand toboggan de course d'Europe.

Photo: Europa-park





