Toutes les crèches, les établissements scolaires et les universités seront fermés à partir de lundi «jusqu'à nouvel ordre» pour freiner l'épidémie de coronavirus, mais le 1er tour des désignations des futurs maires est maintenu, a annoncé jeudi soir le président Macron.

Les municipales françaises maintenues

(AFP) - La France traverse sa «plus grave crise sanitaire» depuis un siècle, a souligné le président de la République dans une allocution télévisée très attendue, prononcée sur un ton solennel, en appelant les personnes agées de plus de 70 ans et les plus fragiles à rester chez eux, et tous les Français à limiter leurs déplacements «au strict nécessaire».

Le premier tour des élections municipales du 15 mars, dont le possible report a alimenté des spéculations pendant toute la journée, est maintenu car il faut assurer la «continuité de nos institutions». Sur le plan économique, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement «de préparer un plan de relance national et européen», invitant les 27 à «réagir vite et fort».

Emmanuel Macron a aussi annoncé des mesures «exceptionnelles et massives» de chômage partiel. «L'Etat prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. (...) Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants, et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique». Il a aussi annoncé le report des cotisations et des impôts dus en mars par les sociétés. «Il nous faut continuer à gagner du temps» contre l'épidémie, a-t-il souligné.

«Il faut éviter le repli nationaliste, ce virus n'a pas de passeport», a enfin appelé M. Macron, soulignant que les fermetures de frontières devront être décidées «à l'échelle européenne», le cas échéant.