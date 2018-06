L’abbaye ne parvient pas jusqu’ici à satisfaire la demande grandissante qui transforme sa trappiste en perle rare.

Les moines d'Orval ont décidé de moderniser la production de leur bière trappiste

L’abbaye ne parvient pas jusqu’ici à satisfaire la demande grandissante qui transforme sa trappiste en perle rare.

Vu de Belgique, la bière d’Orval est un produit pour «happy few». Les épiciers la gardent jalousement dans leur cellier pour ne la délivrer qu’au compte-gouttes à leurs bons clients. Certains Colruyt prient les amateurs de se contenter de deux packs de six. Et surtout, à l’abbaye même comme chez les brasseurs, la consigne est intangible: pas de bac vide, pas de bac plein en échange. Les impétrants doivent donc se débrouiller pour trouver le premier casier qui leur permettra d’entrer dans ce club où l’on aime se faire mousser.



Ce brasseur de la région de Bouillon a son idée sur la question: «Si l’Orval est rationné en Belgique, c’est parce que les moines préfèrent vendre l’essentiel de leur production à l’étranger, et à un prix supérieur.»

Pourtant, si l’on en croit des chiffres publiés récemment dans la presse, les exportations totales d’Orval seraient limitées à 12 % de la production initiale au plan mondial, soit environ 9.360 hectolitres ou 2,8 millions de bouteilles. La production totale est limitée à 78.000 hectolitres depuis une dizaine d’années et officiellement réservée à 92 % au Benelux. L’essentiel de la trappiste au ventre rond serait donc bien achetée et dégustée en Belgique.... Mais les moines d’Orval, qui refusent de jouer dans le «big business», s’imposeraient une production maîtrisée afin de rester «en concordance avec la vision de la communauté religieuse.»

Une chose est certaine: l’Orval connaît depuis des années un succès impressionnant. La fierté des Gaumais qui l’arborent comme une bannière nationale semble désormais partagée par bien des buveurs de bière d’ici et d’ailleurs. Tous en parlent comme d’un champagne.

Mais l’Orval est surtout authentique, unique en son genre: «Alors que la plupart, sinon toutes les brasseries s’ingénient à produire une diversité de bières pour séduire une clientèle la plus large possible, la trappiste gaumaise reste unique, hormis l’Orval vert, le ,petit Orval‘ plus léger, disponible pour la communauté, les retraitants et les visiteurs à l’auberge de l’Ange gardien», écrit ainsi le quotidien belge «Le Soir».

Un nouveau bâtiment haut de deux étages enterré à 80%

Avec le souci manifeste de faire taire la critique, les moines d’Orval viennent de décider de moderniser une fois de plus leurs installations, et donc leur production brassicole mais aussi fromagère. Le tout en restant dans les murs de l’abbaye et en cultivant ce calme qu’apprécient tellement les cisterciens. Ce énième chantier commencera en 2020. Il verra la construction d’un nouveau bâtiment haut de deux étages, mais enterré à 80 % afin de ne pas nuire à l’harmonie des lieux.

Le soutirage – cette opération qui consiste à changer une boisson fermentée de contenant afin d'éliminer les particules déposées au fond – sera désormais exécuté dans l’actuelle salle de refermentation en bouteille. La place ainsi récupérée permettra d’accueillir éventuellement de nouvelles cuves de fermentation, selon la croissance de la production.

A Orval, les bénéfices engrangés grâce aux activités brassicoles et fromagères permettent de financer la communauté religieuse et l’entretien des bâtiments. Une partie des gains va à certaines associations et institutions.

Les autres trappistes belges se portent tout aussi bien

Le succès d’Orval n’est que l’arbre qui cache la forêt. Les autres trappistes belges se portent elles aussi très bien. Ainsi, la Westvleteren qui fut longtemps en vente seulement en abbaye et sur réservation téléphonique a été commercialisée exceptionnellement chez Colruyt en 2011, puis dans des chaînes américaine et canadienne. Il s'agissait de coffrets vendus à 25 euros pour financer les travaux de rénovation de l'abbaye flamande. L’opération a permis de populariser davantage une bière qui devait sa légende à sa rareté, tout en contribuant un peu plus à sa pénurie…

Parallèlement au marché bien distinct de la trappiste, le nombre de brasseries et de micro-brasseries ne cesse de croître en Belgique. Elles seraient aujourd’hui presque 120. Pour les fanas qui sont à l’origine de leur création, l’inventivité et le respect des produits du terroir représentent souvent des arguments de vente. Parmi eux, ils sont plusieurs à nourrir le rêve d’un rachat par un géant de la brasserie qui leur permettrait de toucher le jackpot.

Ces brasseries artisanales sont parfois vues comme «une chance pour les grands groupes», car elles les ont réveillés en musclant la concurrence. Les micro-brasseurs belges profitent quant à eux du renom des grandes marques, telles la Stella Artois d'AB InBev, et de leurs réseaux de distribution à l'étranger.

