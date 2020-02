Les mesures drastiques se multiplient dans le monde pour combattre la propagation du nouveau coronavirus qui fait plonger les Bourses. Le Japon décide de fermer ses écoles et l'Arabie saoudite d'arrêter d'accueillir les pèlerins à La Mecque. L'Italie est devenue un nouveau foyer de diffusion.

International 5 min.

Les mesures drastiques se multiplient contre le coronavirus

Les mesures drastiques se multiplient dans le monde pour combattre la propagation du nouveau coronavirus qui fait plonger les Bourses. Le Japon décide de fermer ses écoles et l'Arabie saoudite d'arrêter d'accueillir les pèlerins à La Mecque. L'Italie est devenue un nouveau foyer de diffusion.

(AFP) - Si la Chine était jusqu'il y a peu l'unique foyer mondial de coronavirus, le risque s'est démultiplié avec l'émergence de nouveaux pays sources comme la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie.

Le coronavirus se propage Signalé pour la première fois par l'OMS le 31 décembre 2019, le virus 2019-nCoV s'est propagé sur quatre continents en quelques semaines. La Chine, centre de l'épidémie, est particulièrement touchée.

Vendredi, la Corée du Sud a fait état de plus de 250 contaminations supplémentaires, portant le total à plus de 2.000 (dont 13 morts). La Chine a publié un bilan de 327 nouveaux cas, le nombre le plus faible dans le pays depuis le 24 janvier, et de 44 morts. Au total, 78.824 cas ont été recensés en Chine continentale depuis le début de l'épidémie. Jeudi, l'Iran avait annoncé 106 contaminations supplémentaires, portant le total à 245, dont 26 morts.

Un homme pulvérise du désinfectant alors que les gens font la queue pour acheter des masques dans un grand magasin de Séoul. Photo: AFP

En Europe, l'Italie avait vu passer le nombre de cas à 650, contre 400 la veille, dont 17 morts. Ailleurs dans le monde, chaque jour est rythmé par les annonces de premier cas. Dernier pays en date, les Pays-Bas ont annoncé le cas d'un patient qui s'était rendu en Italie.

La lutte contre l'épidémie «ne pourra se régler qu'en parfaite coopération européenne et internationale», a souligné, aux côtés du Premier ministre italien Giuseppe Conte à Naples, le président Emmanuel Macron dont le pays, la France, a vu jeudi le nombre de ses cas de contamination au coronavirus passer de 18 à 38, dont deux morts.

Lundi les écoles resteront fermées

Décision radicale au Japon où le Premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé la fermeture temporaire des écoles publiques du pays à partir de lundi.

Par mesure de prévention, l'Arabie saoudite a suspendu «temporairement» l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque. La mesure concerne l'Oumra, un pèlerinage qui attire chaque mois plusieurs dizaines de milliers de musulmans. Il peut être réalisé à n'importe quelle période de l'année, à la différence du Hajj, effectué à des dates précises du calendrier islamique.

L'Italie nouveau foyer

Le virus est aux portes du Luxembourg qui reste épargné pour l'heure. Au total, 16 personnes sont en quarantaine à domicile, la ministre de la Santé a appelé la population à garder la tête froide.



L'Italie, qui apparaît de plus en plus comme une plateforme de diffusion du Covid-19. Le virus est ainsi arrivé au Brésil, alors que l'Amérique du Sud était épargnée jusqu'ici, en y entrant via un Brésilien de retour d'Italie.

De nombreux Etats européens ont renforcé leur dispositif de prévention et conseillent à leurs citoyens de ne pas se rendre dans les régions italiennes touchées. Rome a pris des mesures draconiennes, dont la mise en quarantaine de 11 communes du Nord, poumon économique du pays.

L'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Grèce, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Croatie, l'Autriche, le Danemark, ont tous fait état d'au moins une personne contaminée après un séjour dans la péninsule.

Ailleurs en Europe, de nombreux pays comme la Suisse, la Norvège, le Danemark, la Roumanie, ou la Macédoine du Nord sont désormais touchés.



Grosse chute des Bourses Dans un contexte d'inquiétude croissante en Europe, les principales Bourses du continent ont fini en forte baisse: de Paris (-3,32%) à Londres (-3,50%), de Francfort (-3,19%) à Madrid (-3,55%) ou encore Amsterdam (-3,75%). L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones, a accéléré ses pertes en toute fin de séance pour s'effondrer de plus de 1.000 points, ou 4,4%. Il a plongé de plus de 11% depuis le début de la semaine. La Bourse de Tokyo a ouvert vendredi en baisse de plus de 3%. A l'issue des transactions, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a lâché 3,67%, soit plus de 800 points, à 21.142,96 points. «Les actions japonaises subissent inévitablement la déroute du marché américain», a réagi pour l'AFP Seiichi Suzuki, analyste de l'Institut Tokai Tokyo Research, précisant ignorer quand la dégringolade s'arrêtera.

Amélioration en Chine

Autre foyer, l'Iran a rapporté jeudi sept nouveaux morts, portant le total à 26. Hors de Chine, c'est le plus lourd bilan en termes de décès.

Comme l'Arabie saoudite, la Chine, qui a pris des mesures de prévention drastiques sur son sol en confinant plus de 50 millions de personnes au Hubei (centre), s'inquiète désormais de cas «importés» d'autres pays. La ville de Pékin a annoncé mercredi que les personnes arrivant en provenance d'Etats «gravement touchés» par le coronavirus devraient désormais se placer en quarantaine pendant 14 jours.

L'Afrique n'est plus exempte de cas, même si leur nombre reste étrangement bas. Un Italien arrivé le 17 février en Algérie est devenu la deuxième personne infectée du continent, après un premier cas en Egypte.



Relativement épargnés jusqu'ici, les Etats-Unis sont prêts à répondre à l'épidémie à «une échelle beaucoup plus grande», a assuré mercredi le président américain Donald Trump. Les autorités californiennes ont annoncé jeudi qu'elles suivaient quelque 8.400 personnes pour s'assurer qu'elles n'étaient pas porteuses du nouveau coronavirus, tout en cherchant l'origine de la contamination d'une personne qui a contracté la maladie sans voyager dans une zone à risque.