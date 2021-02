Le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, recommande que les protections fournies par la firme "luxembourgeoise" Avrox ne soient plus distribuées, ni portées.

International 2 min.

Les masques Avrox retirés du marché en Belgique

Patrick JACQUEMOT Le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, recommande que les protections fournies par la firme "luxembourgeoise" Avrox ne soient plus distribuées, ni portées.

Après les révélations publiées en début de semaine sur une potentielle nocivité des masques Avrox, voilà le Conseil supérieur de la santé (CSS) belge qui intervient. Et sa sentence est claire : en raison de la suspicion de toxicité des nanoparticules d'argent et de titane dioxyde de carbone, les masques doivent être retirés du marché. Une déclaration aussitôt suivie d'une réaction du ministre belge de la Santé.

Les masques Avrox refont tousser en Belgique Les protections fournies par la société luxembourgeoise à l'Etat belge contiendraient des particules nocives à la santé. Un chapitre de plus pour ce contrat décidément rocambolesque.

Ainsi, officiellement, Frank Vandenbroucke recommande à son tour que ces protections en tissu n'aient plus cours dans le pays. Énième rebondissement de ce qui ressemble désormais à un scandale sanitaire en plus d'un gâchis financier (37 millions d'euros dépensés par l'Etat pour la fourniture de ces masques).

Les pharmacies belges sont ainsi invitées à ne plus vendre ces protections; les citoyens à ne plus les utiliser et la Défense belge qui en conservait près de 3,5 millions d'unités dans ses stocks à ne pas les distribuer. Le gouvernement belge, au printemps dernier, en avait commandé près de 15 millions auprès de la firme basée au Luxembourg qui, pourtant, ne semblait pas exactement spécialisée dans ce type de produits, ni même d'avoir déjà assumé de marché de pareille ampleur. Le ministre de la Défense de l'époque, Philippe Goffin, avait alors assuré que toutes les règles des marchés publics avaient été respectées. Sans pour autant vraiment convaincre.

Après moult rebondissements dans la livraison, un trouble était déjà apparu en 2020 sur la qualité des masques achetés et distribués en pleine première vague. En effet, les sachets proposés à la population faisaient état d'un label de qualité indûment indiqué.

Avrox à nouveau sur le gril Après avoir été la cible d'une information judiciaire en fin de semaine dernière, la société luxembourgeoise est accusée à présent d'avoir fourni un mauvais guide d'utilisation du matériel et d'afficher le mauvais logo sur les masques fournis à la Belgique. «Une erreur technique», se défend l'entreprise.

La présence de fines particules d'argent et de dioxyde de titane dans le tissu des masques pourrait, à terme, s'avérer nuisible à la santé des utilisateurs. Et plus particulièrement des personnes souffrant déjà de problèmes aux voies respiratoires, un comble.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.