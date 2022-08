Le couple présidentiel doit emprunter une route qui traverse la propriété de la famille grand-ducale pour rejoindre sa résidence estivale sur la Côte d'Azur. Mais elle ne dispose pas d'un statut d'extraterritorialité. Explications

International 4 min.

Insolite

Les Macron traversent-ils le Luxembourg pour aller à Brégançon?

Mélodie MOUZON Le couple présidentiel doit emprunter une route qui traverse la propriété de la famille grand-ducale pour rejoindre sa résidence estivale sur la Côte d'Azur. Mais elle ne dispose pas d'un statut d'extraterritorialité. Explications

Même un président de la République a droit à des vacances. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont retirés depuis fin juillet dans le fort de Brégançon, dans le département du Var en France. La bâtisse est, depuis 1963, la résidence estivale officielle des différents présidents de la République.

Le Grand-Duc garde ses habitudes à Cabasson Recrudescence de pandémie ou pas, le couple grand-ducal est parti se reposer sur la Côte d'Azur. La famille et le personnel y suivent «les mêmes règles sanitaires que chaque citoyen», assurent cinq ministres interrogés sur ce sujet par des députés Piraten curieux d'en savoir plus.

Comme à chaque été depuis qu'il a investi l'Elysée en 2017, Emmanuel Macron vient prendre ici un peu de repos et profiter du climat ensoleillé du Sud, même s'il emporte avec lui des dossiers urgents à traiter. Et comme chaque année, les moindres faits et gestes du couple présidentiel en vacances sont scrutés, analysés et souvent critiqués. Comme cette balade en jet-sky présidentielle qui a fait la Une de la presse people il y a quelques jours et qui a largement alimenté les débats sur les réseaux sociaux.

Mais ces derniers jours, une autre anecdote liée aux vacances des Macron fait aussi la une des médias français. Pour rejoindre le fort de Brégançon, le président de la République et son épouse doivent en effet passer par... le Grand-Duché de Luxembourg, comme le raconte un journaliste du Point.

Une route qui traverse la propriété de la famille grand-ducale

Pour rejoindre leur résidence estivale, le couple présidentiel doit en effet circuler sur un tronçon d'un peu plus d'un kilomètre qui serpente parmi les arbres avant de déboucher au pied de la forteresse, sur l'héliport et la digue qui relie le fort au continent.

La demeure estivale de la famille grand-ducale (au centre de la photo) se trouve à peine à quelques centaines de mètres du fort de Brégançon, résidence d'été des présidents français. Photo: Google Maps

Le long de cette route se cachent de discrètes mais luxueuses propriétés, dont celle de la famille grand-ducale. La Tour Sarrazine à Cabasson est située sur un terrain de 40 hectares et fait face au fameux fort.

La route pour se rendre au fort passe justement par la propriété de la famille grand-ducale. Plusieurs médias français rappellent que celle-ci bénéficierait d'un statut d'extraterritorialité accordé à l'époque par le général de Gaulle, pour remercier la grande-duchesse Charlotte, qui avait fait preuve d'un comportement exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale. L'anecdote a été mentionnée dans l'ouvrage du journaliste politique Guillaume Daret «Le fort de Brégançon», sorti dans les librairies en 2018 déjà.

Une borne avec un «L» à l'entrée de la propriété viendrait appuyer ces dires. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait exact...

Une propriété privée et non un Etat

En 2020, à la suite d'une question des Pirates, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et le ministre de la Sécurité intérieur Henri Kox (Déi Gréng) avaient tous deux rappelé que la grande demeure provençale, qui fait le bonheur du Grand-Duc et de sa famille chaque été, était en fait une propriété privée, et non un Etat. C'est donc la loi française qui s'applique sur ce terrain et non la loi luxembourgeoise.

«Au début des années 1950, la grande-duchesse Charlotte et son administration ont acheté les différents terrains de Cabasson, qui sont depuis devenus une même propriété privée de la famille grand-ducale», indiquait ainsi le Premier ministre il y a deux ans. Les acquisitions ont été couvertes par des actes notariés de vente privés et inscrites au cadastre local. «La question d'une attribution de ce territoire par la Constitution luxembourgeoise ne se pose donc pas», précisait encore la réponse parlementaire.



Les invités qui se rendent au fort de Brégançon doivent donc emprunter la propriété du Grand-Duc. Le souverain a donné son accord en 1968 pour que cette route, longue d'un peu plus d'un kilomètre et qui traverse sa propriété, soit construite, afin de relier le fort à la côte.

Ouvert au public depuis 2014

Depuis que François Hollande a ouvert le fort au public en 2014, le président français n'est plus le seul à emprunter ce chemin puisqu'une poignée de touristes peuvent venir visiter la bâtisse. Le Grand-Duc autorise leur passage sur sa propriété mais a cependant posé deux conditions, comme le rapporte le journaliste Guillaume Daret dans son livre: qu'une navette soit mise en place pour éviter que des touristes ne déambulent au sein de sa propriété et que ce transport, un minibus électrique, soit respectueux de l'environnement.

Il semble en tout cas que l'entente soit bonne dans le voisinage, puisqu'il est de coutume pour les chefs d'Etat luxembourgeois et français, qui entretiennent de bonnes relations, de s'inviter une fois l'an quand ils séjournent sur la Côte d'Azur.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.