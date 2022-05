Theo Francken invite l'extrême droite à se retirer des prochaines élections afin de renforcer le poids des nationalistes de la N-VA en Belgique.

Les liaisons dangereuses d'un nationaliste flamand

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles) -

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles) - Au XVIIIe siècle, Choderlos de Laclos a écrit un roman épistolaire resté fameux intitulé Les Liaisons dangereuses. Dans un genre moins glamour, le nationaliste flamand Theo Francken (N-VA) s'active à nouer des relations plus que périlleuses avec l'extrême droite. Périlleuses dans la mesure où elles risquent de détricoter un peu plus la Belgique.

«Je lance un appel à mes collègues du Vlaams Belang (extrême droite) de ne pas présenter de listes aux prochaines législatives pour la chambre fédérale», écrit l'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration sur son blog. «En 2024, ce sera quitte ou double», continue Théo Francken, tout à la préparation du scrutin à venir. «Nous devons, en tant que Flamands, poursuivre le même objectif. De la même façon que Nigel Farage a retiré ses listes et a appelé les conservateurs à voter Boris Johnson pour faire advenir le Brexit, (le président du Vlaams Belang) Tom Van Grieken devrait pouvoir lancer un appel à voter pour nous. Nous pourrions alors entamer des négociations avec toute la force de frappe flamande face aux francophones pour modifier le cap de ce pays.»

Cette invitation singulière trouve son contexte dans le récent accord qui a vu les partis francophones – à l'exception des communistes du PTB - réaffirmer leur position commune contre le Vlaams Belang. Ils ont resserré le «cordon sanitaire». Pas question pour eux de débattre ou de s'allier avec l'extrême droite flamande.

Flammands contre francophones

D'où le message de Theo Francken pour qui «le Vlaams Belang ne veut de toute façon pas négocier. Et quand bien même il le voudrait, il n'en aurait pas le loisir en raison du renouvellement du cordon sanitaire côté francophone».

Le Vlaams Belang a bien sûr décliné l'invitation. Et pour cause: en 2019, il a gagné les élections et savoure toujours son succès, même si c'est depuis les rangs de l'opposition à la Chambre. Mais il demeure que la main tendue de Theo Francken est de mauvais augure pour les partis démocratiques qui pourraient affronter le retour du «communautaire» à la faveur des prochaines législatives. En cherchant à dresser les Flamands contre les francophones, Francken remet au centre du jeu ces querelles qui ont contribué à diviser le pays depuis plus d'un siècle.

La N-VA nationaliste flamande à laquelle appartient Theo Francken prône le confédéralisme en lieu et place du fédéralisme de coopération qui prévaut aujourd'hui dans le royaume. Elle exige une septième réforme de l'Etat qui donnerait davantage de pouvoirs à la Flandre et à la Wallonie, quitte à mettre Bruxelles sous tutelle. Lors des précédentes négociations gouvernementales, le président de la N-VA Bart De Wever avait trouvé une oreille attentive chez le socialiste francophone Paul Magnette.

Si les partis gouvernementaux francophones et flamands coalisés au sein du gouvernement De Croo ont globalement fait corps contre le coronavirus, rien n'assure que le démon communautaire ne va pas se réveiller à l'approche des élections. Le Brexit et la montée en puissance du Rassemblement national de Marine Le Pen sont à même de convaincre l'ex-secrétaire d'Etat qu'il y a là un coup à jouer. Ce chevalier blanc de la lutte contre l'immigration illégale n'a jamais caché qu'il était prêt à faire monter le Vlaams Belang dans des majorités. Reste à voir comment il récompenserait l'extrême droite pour son aide bienveillante...

