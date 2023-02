Un séisme de magnitude 7.8 sur l'échelle de Richter a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie ce lundi 6 février. Les victimes se comptent par milliers. Les images des dégâts sont impressionnantes.

Les images du séisme dévastateur en Turquie et en Syrie

(pam, avec AFP) - Des villages détruits, des immeubles effondrés comme des châteaux de cartes, des habitants et des secouristes qui s'activent pour extirper des survivants des décombres... Ce lundi 6 février, un puissant séisme, de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter, a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le séisme a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi. Les opérations de secours ont démarré alors que le jour n'était pas encore levé. AFP Le séisme a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi. Les opérations de secours ont démarré alors que le jour n'était pas encore levé. AFP Les premiers blessés ont afflué dans les hôpitaux, ici une jeune fille à Azaz, ville syrienne (en zone rebelle) frontalière de la Turquie. AFP Les secouristes syriens des Casques blancs en train de dégager un homme blessé des décombres d'un immeuble. AFP Des habitants de la ville syrienne d'Azmarin devant les ruines d'un bâtiment. AFP Les habitants tentent de retrouver eux-mêmes des survivants dans les décombres. AFP Les Casques blancs syriens à la recherche de survivants dans les décombres. AFP Un immeuble détruit par le séisme dans la ville syrienne de Zardana. AFP Certains immeubles, dépourvus de normes anti-sismiques, se sont écroulés comme des châteaux de cartes. AFP Des soldats en patrouille dans la ville turque de Diyarbakir alors que des habitants et des secouristes recherchent des survivants. AFP Une jeune femme est extraite vivante des décombres dans la ville de Jandaris, en Syrie. AFP Les secouristes sont assistés par des engins pour déblayer et tenter de retrouver des survivants. AFP Les ruines d'un immeuble effondré à Sanliurfa, en Turquie. AFP Une vue aérienne des dégâts dans la ville de Harim, en Syrie. AFP Une autre vue aérienne des dégâts dans la ville de Harim, en Syrie. AFP Un femme marche dans les ruines de Jandaris, en Syrie. AFP

Au moins 1.900 personnes ont perdu la vie dans les deux pays, selon un bilan établi lundi en début d'après-midi mais qui pourrait encore s'alourdir dans les heures à venir. On dénombre aussi quelque 10.000 blessés. Sur place, les secours et les habitants s'activent pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres.

Aide internationale

Très vite, les dirigeants du monde entier ont fait part de leur émotion et l'aide internationale se met en place, avec par exemple des équipes de l'Union européenne immédiatement mobilisées et des annonces similaires du Royaume-Uni, d'Inde, d'Azerbaïdjan... tandis que l'ONU et de nombreux pays se sont dits prêts à fournir des secours d'urgence.

En dépit de tensions bilatérales, la Grèce comme la Suède ont promis un soutien à la Turquie. De son côté Israël a annoncé avoir «approuvé» l'envoi d'aide à la Syrie, après une demande de Damas reçue via des canaux «diplomatiques», les deux pays n'ayant pas de relations officielles.

