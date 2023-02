Les membres de l'équipe d'intervention luxembourgeoise en Turquie décrivent une scène de destruction absolue. «Ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas imaginer ce qui se passe», confie l'un d'eux.

International 2 min.

Témoignages de pompiers luxembourgeois

«Les gens n'ont rien ici en Turquie, c'est dur de voir ça»

Diana ALVES Les membres de l'équipe d'intervention luxembourgeoise en Turquie décrivent une scène de destruction absolue. «Ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas imaginer ce qui se passe», confie l'un d'eux.

Deux ressortissants luxembourgeois qui se trouvent en Turquie dans le cadre de l'opération d'intervention humanitaire due aux violents tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie et le nord de la Syrie se sont entretenus ce mercredi matin avec des journalistes de Radio Latina par vidéoconférence.



La communauté turque du Luxembourg mobilisée après le séisme Les dons, sous différentes formes, affluent en Turquie après le séisme meurtrier. Un grand élan de solidarité s'est créé au Luxembourg pour venir en aide aux sinistrés. Illustration avec le travail fourni par deux associations turco-luxembourgeoises.

Joé Beckius et Alain Lang, de l'équipe d'intervention humanitaire de la Corporation Grand-Ducale d'Incendie et de Secours (CGDIS), sont à Hatay, au sud de la Turquie. Interrogé par Radio Latina sur ce qui l'a le plus choqué depuis son arrivée sur les lieux, Joé Beckius a parlé de l'immense destruction qui a laissé les survivants sans rien.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de soundcloud. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Alain Lang raconte qu'à chaque mètre parcouru, on voit des effets personnels parmi les ruines, un rappel constant des victimes des tremblements de terre.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de soundcloud. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Ce n'est pas la première expérience d'Alain Lang dans des pays frappés par des catastrophes naturelles. En 2021, il a été détaché à Haïti.

«Je n'ai jamais vécu quelque chose comme cela»

Aujourd'hui, il explique que la situation en Turquie est incomparable. «Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je suis allé à Haïti, en 2021, après le tremblement de terre. Et il n'y a aucune comparaison possible. À Haïti, il y avait encore quelques infrastructures. Là-bas, les dégâts étaient importants, mais ils ne sont pas comparables à ce que vous voyez ici. Nous vivons sur ce que nous avons apporté, sur nos provisions. Nous avons essayé de trouver des magasins et il n'y en a aucun d'ouvert. Il y a peut-être une ou deux stations-service qui fonctionnent à proximité. Mais il n'y a plus de nourriture. Ceux qui ne sont pas ici ne peuvent pas imaginer ce qui se passe sur place», a-t-il déclaré.

Alain Lang, sac à dos sur le dos, aux côtés de la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding à l'aéroport lors de son départ pour la zone du séisme en Turquie (Photo CGDIS). Photo: D. R.

En ce qui concerne les besoins sur le terrain, les couches, les sacs de couchages, les vêtements et les tentes sont parmi les articles les plus urgents, témoignant d'une situation sanitaire extrêmement difficile.

Pour l'instant, l'aide du Luxembourg se situe surtout au niveau de la communication. Selon le CGDIS, le pays devrait également contribuer en fournissant du matériel médical, ce qui est actuellement analysé par le ministère de la Santé.

Cet article est paru initialement sur le site de Radio Latina.

(Traduction: Mélodie Mouzon)