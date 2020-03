L'UE a publié ce lundi une liste de «travailleurs exerçant des métiers critiques» dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, qui doivent pouvoir continuer à circuler librement, malgré les mesures mises en place aux frontières intérieures de l'Union.

International 2 min.

Les frontières ouvertes à certaines professions

L'UE a publié ce lundi une liste de «travailleurs exerçant des métiers critiques» dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, qui doivent pouvoir continuer à circuler librement, malgré les mesures mises en place aux frontières intérieures de l'Union.

(ER avec AFP) - «Environ 1,5 million de citoyens de l'Union européenne vivent dans un pays et travaillent dans un autre. (...) Nombre d'entre eux exercent des emplois qui sont importants pour nous aider tous à traverser la crise», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un message vidéo posté sur Twitter. La Commission a publié en ce sens des recommandations pour les Etats membres, qui ont pour certains pris des mesures à leurs frontières restreignant la libre circulation habituellement de mise au sein de l'espace Schengen.

1,5 million d’Européens travailleurs frontaliers: ils doivent pouvoir aller travailler malgré restrictions #coronavirus. En particulier docteurs & infirmières, qui nous aident contre le virus. Aujourd’hui, publions lignes directrices pour les aider à aller travailler en sécurité. pic.twitter.com/TsuXfuvQRT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 30, 2020





«Il est particulièrement important que les personnes qui travaillent dans les secteurs essentiels à la lutte contre le coronavirus puissent atteindre rapidement leur lieu de travail», a souligné Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission a appelé les Etats membres à «mettre en place des procédures simples et rapides afin de leur garantir un passage facile avec un examen sanitaire proportionné».

Le Luxembourg dépendant de ses voisins

Nicolas Schmit a rappelé que l'UE devait faire le nécessaire pour pouvoir assurer la circulation «des milliers de femmes et d'hommes qui travaillent dur pour préserver notre sécurité et notre santé». Et le commissaire à l'Emploi et aux Droits sociaux de préciser «qu'il est de notre responsabilité à tous de veiller à ce que leur circulation ne soit pas entravée».

Un système sanitaire très dépendant des frontaliers L'annonce, faite lundi de demander aux hôteliers de proposer des solutions de logements pour certains salariés du secteur sanitaire afin qu'ils puissent «s'installer avec leur famille au Grand-Duché» démontre la dépendance du système sanitaire luxembourgeois.

Le Grand-Duché figure parmi les pays les plus vulnérables de l'Europe à ce niveau. En effet, le système sanitaire luxembourgeois se retrouve dépendant de sa main-d'oeuvre étrangère et notamment de ses travailleurs venus de France et de Belgique. Deux tiers de non-Luxembourgeois se retrouvent parmi le personnel actif dans les hôpitaux et autres cliniques du pays.

Pour von der Leyen, «le système de soins et de santé au Luxembourg subirait un énorme préjudice si ces travailleurs perdaient plusieurs heures chaque jour en raison de longues files d'attente aux frontières».

L'agro-alimentaire déplore des «perturbations sévères» Le secteur regrette les soucis d'acheminement des marchandises qui se sont produits ces derniers jours. En cause: les contrôles sanitaires pratiqués par certains pays aux frontières intérieures de l'UE pour tenter d'endiguer la pandémie de nouveau coronavirus.

Outre les professions liées aux soins et à la santé, la liste concerne les personnes travaillant dans les «structures de garde d'enfants, les établissements pour les personnes âgées, les pompiers, les agents de police et les travailleurs du secteur des transports». Elle inclut aussi les scientifiques des industries liées à la santé, les personnes chargées d'installer des dispositifs médicaux essentiels et les travailleurs du secteur alimentaire.

L'exécutif européen, qui a déjà préconisé la mise en place de couloirs prioritaires pour les camions transportant des marchandises pour éviter les embouteillages, a par ailleurs affirmé que les temps d'attente aux frontières avaient grâce à cela diminué significativement par rapport à la semaine dernière.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.