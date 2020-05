Le Conseil scientifique ne s'oppose pas à la tenue du second tour des municipales en juin. Ce deuxième tour de scrutin avait été repoussé en raison de la crise du covid-10.

Les Français pourraient retourner voter en juin

(AFP) - Dans un avis rendu mardi, le Conseil scientifique français ne voit pas en quoi il pourrait interdire l'organisation du second tour des municipales en juin prochain. Cela tout en rappelant les risques sanitaires liés à une campagne électorale et les indispensables précautions à prendre pour sécuriser les opérations de vote. Pas simple.

D'ailleurs, les membres du Conseil prennent des pincettes : «Les décideurs publics devront mettre en balance les incertitudes et les risques identifiés avec les avantages liés à la tenue du scrutin», soulignent-ils renvoyant aux politiques la responsabilité de trancher. Mais, «quelle que soit l'option décidée par les autorités publiques», les chercheurs appellent à «tenir compte de la situation épidémiologique dans les 15 jours précédant la date décidée du scrutin ainsi qu'à une surveillance soutenue 15 jours après le scrutin».

Concernant l'organisation du vote proprement dite, le Conseil souligne les risques sanitaires importants liés à la campagne électorale et estime que cette dernière devra être profondément modifiée. Les meetings électoraux, distributions de tracts, porte à porte, réunions publiques ou d'appartement sont notamment visés. Concernant les votes par procuration qui évite à des personnes à risque d'avoir à se rendre à un bureau de vote, le Conseil recommande que la validité des procurations déjà établies en vue du second tour du 22 mars soit prolongée. Les électeurs faisant l'objet de mesures de quarantaine devraient pouvoir demander à un officier de police judiciaire (OPJ) ou un agent de police judiciaire de se déplacer pour établir une procuration.

Les scientifiques recommandent notamment le port obligatoire d'un masque chirurgical et d'une visière de protection pour tous les membres du bureau et les personnes participant à l'organisation du scrutin et insistent sur l'installation de parois de protection en plexiglas. Un nombre minimum de personnes doit participer au dépouillement, dans le respect des distances minimales. Il recommande enfin de ne pas organiser de soirées électorales et d'éviter toute réunion en mairie à l'issue du vote. Bref du jamais-vu...

Il appartient maintenant au chef de l'Etat et à son Premier ministre d'approuver ou non cet avis et fixer la date de ce second tour. La première partie du vote pour la désignation des 36.000 équipes en charge des communes ayant eu lieu, dimanche 15 mars, à la veille du confinement général dans l'Hexagone.