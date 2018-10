La France est en émoi devant une vidéo montrant un adolescent dans une salle de classe, menaçant une enseignante avec un pistolet factice.

Les folies croisées

On dit que les jeunes sont devenus fous. On dit que l'école ne sait plus contenir leurs dérives, et que son impuissance à les juguler est une autre forme de folie. C'est, pour la collectivité qui énonce ces causalités, une manière de se dédouaner, à peu de frais, de sa propre responsabilité.



Car s'il est une folie véritable aujourd'hui c'est une pathologie de la représentation, une déraison de l'image et de sa dissémination. Ecoliers et collégiens chaque jour commettent des âneries légères ou graves (une arme pointée sur un prof est gravissime, quand bien même l'arme est en carton-pâte), or les ânes se font filmer et diffusent à grande échelle les images de leurs inepties, accueillies par un public captivé par ce théâtre, dont la fascination morbide à son tour pousse à la réitération de celui-ci.



Mais le public c'est nous, trois fois responsables: nous avons tendu aux jeunes le miroir en quoi ils projettent leurs égarements, nous leur avons offert ce dispositif de surmultiplication et de surenchère, et nous regardons chaque jour le cortège des monstres que cette entropie engendre – d'un regard consterné certes, mais gourmand et somme toute complaisant.



Il faut dire et répéter qu'à chaque fois qu'un gamin dérape, smartphone en main, nous avons savonné la planche sur laquelle il glisse. Et le fait qu'il ait fallu attendre la rentrée 2018, en France, pour envisager une interdiction de ces appareils dans les établissements scolaires, montre combien nous sommes démunis devant ce que nous avons nous-mêmes enfanté.