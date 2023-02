Les Européens ont fait de gros efforts de réduction de la consommation de gaz ces derniers mois. L'objectif de 15% de gaz consommé en moins est tenu jusqu'à présent.

Les Européens ont consommé 19% de gaz en moins

Mélodie MOUZON

Les Européens ont été économes dans leur consommation de gaz. C'est ce qui ressort des chiffres publiés ce mardi par Eurostat, l'institut européen de statistiques. D'août 2022 à janvier 2023, la consommation de gaz a chuté de 19,3% par rapport à la consommation moyenne de gaz pour la même période, entre 2017 et 2022.

L'objectif de réduction de la consommation de gaz est tenu Chaque mois, depuis octobre dernier, le ministère de l'Energie fait le point sur les efforts de réduction de la consommation de gaz et d'électricité. En janvier encore, les objectifs ont été atteints.

De bons résultats, qui dépassent même à l'heure actuelle les objectifs fixés par le plan REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance de l'UE vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Ce plan prévoyait une réduction de consommation de gaz de 15% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.

Parmi les bons élèves européens figure l'Irlande qui, bien qu'elle n'ait quasiment pas changé ses habitudes de consommation (-0,3%), est le pays qui a utilisé le moins de gaz naturel entre août 2022 et janvier 2023. L'Espagne (-13,7%) et la Slovénie (-14,2%) ont quant à elles enregistré une baisse significative, mais n'ont pas encore atteint l'objectif de 15% de réduction.

Une chute de 57% en Finlande

Dans d'autres États membres de l'UE, la consommation a chuté au-delà de l'objectif de 15%, dans certains, par une large marge (au-dessus de 40%). C'est en Finlande que la consommation a chuté le plus (-57,3%), suivi de la Lituanie (-47,9%) et de la Suède (-40,2%).

Le Luxembourg figure dans le Top 10 européen en matière de réduction de consommation de gaz naturel. Crédit: Eurostat

Le Luxembourg se situe dans le top 10 européen, avec un peu moins de 30% de gaz naturel consommé en moins par rapport à la même période durant les cinq dernières années. C'est bien en dessous de l'objectif de diminution fixé par l'UE.

L'Allemagne est dans la moyenne européenne (-19%) tandis que la France et la Belgique affichent un moins beau bilan et sont en bas de classement.

De gros efforts aussi en janvier

Eurostat a également analysé les données disponibles entre janvier 2022 et janvier 2023 et a constaté que la consommation de gaz naturel au niveau de l'UE a été constamment inférieure à la moyenne 2017-2022. Sans surprise, les plus fortes baisses ont cependant été enregistrées à partir du second semestre de l'année, lorsque les plans de réduction de consommation d'énergie ont été mis en œuvre.

Si la diminution a été plus faible en décembre, elle a été par contre plus nettement marquée en janvier, alors que le premier mois de l'année est habituellement une période froide, qui entraîne une consommation accrue d'énergie. Les Européens poursuivent donc leurs efforts en ce début d'année. En cela, les Luxembourgeois s'alignent aussi sur leurs voisins européens puisqu'ils ont réussi à consommer 25,5% de gaz naturel en moins en janvier que durant la même période entre 2017 et 2022.

