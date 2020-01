Si le Parlement européen a offert un soutien au «green deal» de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, il appelle à plus d'ambitions en matière de lutte contre le changement climatique.

Les eurodéputés veulent un «Pacte vert» plus ambitieux

(AFP) - Dans une longue résolution, les eurodéputés ont répondu point par point à la feuille de route dévoilée en décembre par Ursula von der Leyen. Elle a été adoptée à 482 voix pour, 136 contre et 95 abstentions.

Saluant l'engagement de la nouvelle Commission pour une «société plus saine, durable, équitable et prospère, présentant un bilan neutre des émissions de gaz à effet de serre (GES)», le Parlement soutient la transition vers une société climatiquement neutre d'ici 2050 au plus tard.

Il défend de même l'idée d'une transition «juste (qui) ne devrait laisser ni personne ni aucune zone géographique à l'écart et s'attaquer aux inégalités sociales et économiques». Ces deux points sont au coeur du Pacte vert et de la stratégie climat de la nouvelle Commission.

Il rappelle toutefois sa position plus ambitieuse que l'exécutif européen en ce qui concerne les réductions d'émissions de GES d'ici 2030, soit -55% contre «au moins 50%» dans le programme de la Commission.

Les pesticides et les produits chimiques en ligne de mire

Il appelle la Commission à réviser «rapidement» le fonctionnement du marché du carbone (Système d'échange de quotas d'émissions, dit SEQE ou ETS selon son acronyme anglais) en particulier les règles d'allocation de quotas à titre gratuit. Il demande de nouveaux objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable et la révision de la législation européenne sur l'efficacité énergétique, en particulier dans le bâtiment.

Le Parlement insiste également sur la nécessité d'une législation plus contraignante sur les pesticides et les produits chimiques. Sur les perturbateurs endocriniens, il demande à la Commission une proposition législative «ambitieuse» avant juin. Pour rappel, le Luxembourg est devenu jeudi le premier pays de l'UE à bannir le glyphosate.

Un amendement visant à inscrire la contribution de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité à faible intensité de carbone a été rejeté. Il avait été déposé par un ensemble éclectique de députés, notamment des membres du PPE (droite) élus d'Allemagne, de France, ou de Hongrie, des membres de Renew Europe (centre), des conservateurs du groupe CRE, mais aussi des membres du groupe ID (extrême droite).