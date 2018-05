Les Etats-Unis ouvrent leur ambassade à Jérusalem, inauguration à haut risque

Les Etats-Unis inaugurent ce lundi à Jérusalem leur ambassade en Israël. Une décision hautement contestée en Palestine et au sein de la communauté internationale.

(AFP) - Les Etats-Unis inaugurent ce lundi 14 mai leur ambassade à Jérusalem en Israël, réalisant la promesse controversée du président Donald Trump au risque d'enflammer les passions des Palestiniens qui pourraient protester massivement dans les Territoires, surtout à Gaza. Ivanka Trump et Jared Kushner, fille et gendre et conseillers du président américain, prendront part avec des centaines de dignitaires des deux pays à la cérémonie prévue à partir de 16H00 (13H00 GMT). Leur présence est largement perçue comme défiant la réprobation de la communauté internationale dans une période de grande inquiétude pour la stabilité régionale.

Une cérémonie sous haute tension



Au même moment, à quelques dizaines de kilomètres de là, des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus pourraient marcher en direction de la frontière israélienne avec, pour certains, l'intention de tenter de forcer au péril de leur vie la barrière de sécurité. L'armée israélienne a pratiquement doublé ses effectifs de combattants autour de l'enclave et en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël où sont annoncés des rassemblements. De plus, un millier de policiers israéliens sont mobilisés à Jérusalem pour sécuriser l'ambassade et ses alentours dans le quartier périphérique d'Arnona.



La fille du président américain, Ivanka Trump, à la réception officielle de l'ouverture de l'ambassade américaine. AFP

Une décision contestée

Concrétisant un engagement de campagne, le transfert de l'ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem constitue une rupture de plus avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international. La décision américaine comble les Israéliens comme la reconnaissance d'une réalité historique de 3.000 ans pour le peuple juif. Elle coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël.



Cependant l'initiative unilatérale américaine ulcère les Palestiniens pour lesquels elle représente le summum du parti pris pro-israélien affiché par M. Trump depuis son élection en 2017. Ils y voient la négation de leurs revendications sur Jérusalem. En effet, Israël s'est emparé de Jérusalem-Est en 1967 et l'a annexée. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. La sensibilité du sujet est également exacerbée par la religion puisque Jérusalem est sainte pour musulmans, juifs et chrétiens.

Pour la communauté internationale, Jérusalem-Est reste un territoire occupé et les ambassades ne doivent pas s'installer dans la ville tant que la question du statut de la ville n'a pas été réglé par la négociation entre les deux parties. En annonçant le 6 décembre reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, Donald Trump a voulu favoriser la recherche d'une paix élusive en «retirant Jérusalem de la table», dit-il. Des 193 pays composant l'Assemblée générale de l'ONU, 128 ont condamné la décision américaine, dont des alliés des Etats-Unis comme la France et le Royaume-Uni. Ce vote avait provoqué la fureur de Washington et les menaces de rétorsion de son ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley.



La reprise des contestations sur les territoires palestiniens. AFP

La reprise des manifestations en Palestine



L'inauguration de l'ambassade américaine, provisoirement installée dans les locaux de ce qui était le consulat américain en attendant la construction d'une nouvelle représentation, a lieu dans une période éminemment sensible. Les Palestiniens perçoivent comme une «provocation» la date choisie, précédant de 24 heures les commémorations de la «Nakba», la «catastrophe» qu'a constituée la création d'Israël pour des centaines de milliers d'entre eux chassés ou ayant fui de chez eux en 1948.



Gaza est depuis le 30 mars le théâtre d'une «marche du retour» qui voit des milliers de Palestiniens se rassembler le long de la frontière, ce qui met l'armée israélienne sur les dents. Depuis le 30 mars, 54 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Israël accuse le mouvement islamiste Hamas, qui dirige le territoire, d'instrumentaliser les protestataires et de chercher à l'attaquer sous couvert de manifestations faussement pacifiques. L'armée israélienne dit ne tirer à balles réelles qu'en dernier recours.



Le transfert de l'ambassade américaine n'a pas pour l'instant provoqué l'effet d'entraînement espéré par Israël. Seuls deux pays, le Guatemala et le Paraguay, se sont fermement engagés à déménager leur mission.



