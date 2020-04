Plus d'un million de personnes ont désormais été testées positives au nouveau coronavirus dans le monde, une fraction du nombre réel de malades. Près de 1.200 personnes sont décédés en 24 heures en Amérique, du jamais vu dans un seul pays.

Les Etats-Unis enregistrent un record de décès

(AFP) - Soumise à des mesures de confinement parfois extrêmement stricte, la moitié de l'humanité est à l'arrêt. Selon le dernier comptage de l'AFP, au moins 1.000.036 cas ont été détectés dans 188 pays et territoires. Mais le nombre de cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

La maladie a désormais tué au moins 52.000 personnes dans le monde, et le covid-19, dont certains responsables minimisaient encore récemment l'importance, s'est souvent révélé une maladie épouvantable. Si l'Europe reste le continent le plus touché, les Etats-Unis sont en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie. Le pays a enregistré le niveau record de 1.169 morts en 24 heures, une hausse énorme d'un tiers par rapport au comptage de la veille (884), selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins

Bilans alourdis

En chiffres absolus, c'est le bilan sur 24 heures le plus élevé jamais enregistré dans un pays depuis le début de la pandémie. L'Italie - qui reste le pays le plus endeuillé au monde - a toutefois frôlé le millier de morts (969) le 27 mars avec une population cinq fois moins nombreuse que celle des Etats-Unis. Au total, 5.926 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis, où la Maison Blanche estime que le nouveau coronavirus devrait faire entre 100.000 et 240.000 morts.

Peur de la maladie, confinement, perte d'emploi: le contexte très perturbant a des conséquences psychologiques dans le pays, où s'envolent les demandes de consultation auprès des professionnels de santé mentales et appels aux lignes téléphoniques de prévention des suicides. Dans la ville de New York, qui compte déjà plus de 1.500 morts, les personnels médicaux demandent des équipements de protection, comme auparavant en Italie, en Espagne ou en France.

Un tiers de l'humanité sommée de rester chez elle Après la décision de l'Inde de confiner ses 1,3 milliard d'habitants face au coronavirus, ce sont pratiquement plus de 2,5 milliards de personnes qui sont confinées. Dans le même temps, les Etats-Unis et le Brésil s'efforcent au contraire de minimiser.

Malgré les mesures de confinement, les bilans ne cessent de s'alourdir ailleurs également: près de 14.000 morts en Italie, où le plus grand crématorium de Milan a fermé ses portes, débordé par l'afflux de corps et où, à Bergame, ville la plus touchée du pays, des corps ont été transportés par camions militaires vers d'autres régions pour être incinérés. L'Espagne a annoncé vendredi déplorer plus de 900 décès en 24 heures pour le deuxième jour consécutif et le pays qui compte désormais plus de 10.000 décès. En France, le bilan est désormais de 5.300 morts, dont près de 900 dans des maisons de retraite.

Chacun de ces quatre pays a enregistré largement plus de morts que la Chine continentale (3.318), où est apparue l'épidémie, suscitant de forts soupçons sur l'authenticité des chiffres chinois. Pékin a menti en les sous-évaluant largement, affirme ainsi un rapport confidentiel du renseignement américain, cité par plusieurs parlementaires. L'inquiétude est grande notamment des les camps de réfugiés ou de déplacés, en Afrique, continent pour l'heure relativement épargné, mais aussi en Europe.

Economie ou santé

Les conséquences économiques et sociales de la pandémie sont également désastreuses. L'activité du secteur privé dans la zone euro a chuté en mars à son plus bas niveau historique, selon le cabinet d'information économique Markit. L'Espagne a enregistré en mars plus de 300.000 nouveaux demandeurs d'emploi.

Aux Etats-Unis, 6,6 millions de personnes supplémentaires ont demandé une allocation chômage, le double de la semaine précédente, qui était déjà un chiffre record. La compagnie aérienne britannique British Airways a placer 28.000 salariés, soit 60% de ses effectifs, en chômage partiel. Le gouvernement italien, sous pression pour lever les mesures de confinement et relancer l'économie, est face au choix «horrible» de «mettre l'économie en stand-by ou mettre en danger la vie de nombreuses personnes», selon l'Américain Paul Romer, prix Nobel 2018 d'économie.

L'UE envisage des mesures plus «fortes» Les 27 Etats membres ont accepté jeudi soir, sous la pression de l'Italie, d'examiner sous quinze jours des mesures plus fortes pour faire face à la récession annoncée. Quant à Xavier Bettel, il a plaidé pour «le maintien du trafic transfrontalier».

Après les excuses de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui a regretté qu'«aujourd'hui, l'Europe se mobilise aux côtés de l'Italie. Mais cela n'a pas toujours été le cas», le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a appelé l'UE à être plus «ambitieuse, unie et courageuse». Mme von der Leyen s'est dite convaincue vendredi que l'UE sortirait «plus forte» de la crise sanitaire, malgré les interrogations actuelles sur la solidarité entre les 27.

La Commission européenne a proposé de créer un instrument pour garantir jusqu'à 100 milliards d'euros les plans nationaux de soutien à l'emploi. Et la Banque mondiale s'est dite prête à mettre sur la table jusqu'à 160 milliards de dollars sur les 15 prochains mois pour aider les pays à répondre aux conséquences sanitaires immédiates de la pandémie et soutenir la reprise économique.

