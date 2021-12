Pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid, la Belgique a pris une série de nouvelles mesures restrictives. L'exécutif a notamment acté une fermeture anticipée des écoles maternelles et primaires, le 18 décembre.

International 4 min.

Mesures anti-covid

Les enfants belges seront masqués dès 6 ans

Max HELLEFF Pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid, la Belgique a pris une série de nouvelles mesures restrictives. L'exécutif a notamment acté une fermeture anticipée des écoles maternelles et primaires, le 18 décembre.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Jamais deux sans trois. Un troisième comité de concertation en quinze jours s'est tenu, ce vendredi, pour décider de nouvelles mesures sanitaires. Les autorités ont annoncé de nouvelles restrictions face à la pandémie, en cherchant à éviter prioritairement la saturation des hôpitaux.

Frank Vandenbroucke prédit un sombre avenir Le ministre belge de la Santé table sur des vagues de contamination pendant «un an, deux ans, trois ans». Guère réjouissant pour un royaume qui compte déjà 26.743 victimes du covid.

La fermeture des écoles le 18 décembre, en avance d'une semaine par rapport aux vacances de Noël, est la mesure-phare prise lors de ce comité de concertation. Les trois semaines de congé qui suivront sont censées ralentir fortement la propagation du virus.

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire en classe à partir de 6 ans, en raison du foyer de contamination que représente la classe d'âge des 6-12 ans. Une mesure pourtant exclue en début de semaine pour les écoles francophones du pays par la ministre francophone de l'Education, Caroline Désir. Par ailleurs, dès que deux contaminations seront constatées dans une classe, celle-ci devra être fermée. L'enseignement secondaire, lui, aura lieu de manière hybride : 50% des cours se donneront à distance, mais les examens auront lieu en présentiel.

La plus grande prudence est de nouveau demandée aux Belges dans leurs contacts, même au sein du foyer. Les événements réunissant plus de 200 personnes à l'intérieur seront interdits dès le 11 décembre. Ils seront en revanche maintenus s'ils n'atteignent pas cette limite, mais avec un public assis, munis du Covid Safe Ticket (pass sanitaire) et portant le masque.

Face au virus, la Belgique perd patience Au royaume, des voix s’élèvent pour dénoncer des mesures gouvernementales anti-covid jugées trop timides face à la quatrième vague pandémique.

Les activités sportives professionnelles pourront toujours avoir lieu à l'intérieur, mais sans public. A l'extérieur, celui-ci sera autorisé tout en évitant les rassemblements trop importants. Ces mesures s'ajoutent à celles déjà en vigueur, décidées lors des deux précédents comités de concertation. Notamment le télétravail augmenté à quatre jours par semaine et la fermeture de l'horeca imposée à 23 heures.

«Je suis conscient que c'est un message qui n'est pas positif, mais il était nécessaire d'agir rapidement», a conclu le Premier ministre Alexander De Croo. Ce dernier a tout de même souligné «une note positive» : la vaccination. La campagne qui a permis de toucher 8,5 millions de Belges est un «acte de solidarité qui a permis d'éviter de nombreux décès et de nombreuses hospitalisations. Nous voulons maintenant mettre l'accent sur la campagne de rappel».

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Une semaine seulement après avoir demandé au monde de la nuit de refermer complètement ses portes et à l'horeca de baisser les volets à 23 heures, le comité de concertation a dû se rendre à l'évidence : il a manqué de fermeté. Les chiffres sont là. Entre le 24 et le 30 novembre, 320 admissions à l'hôpital ont été enregistrées en moyenne chaque jour pour cause de coronavirus (+10%). 803 personnes se trouvent en soins intensifs, obligeant les hôpitaux à reporter toute une série d'interventions lourdes susceptibles de nécessiter les lits de ces unités. Seule consolation: la stagnation des contaminations, qui avaient atteint des records ces derniers jours.

Pas de masque dans le primaire francophone belge Le choix de ne pas recourir à la protection buccale est fait en dépit de l’appel de certains experts à rendre la mesure obligatoire dès 9 ans dans les classes.

L'école a été pointée du doigt à maintes reprises pour son obstination à refuser certaines mesures sanitaires en dépit des centaines de classes déjà fermées. En Flandre, comme en région francophone, les ministres concernés ont continué à freiner des quatre fers. La ministre francophone de l'Education, la socialiste Caroline Désir, n'a eu de cesse de mettre tout son poids dans la balance pour refuser que le masque soit porté dans les classes avant 12 ans, en dépit de la demande pressante des experts.

Jeudi, les mêmes experts avaient répliqué en recommandant de fermer des écoles maternelles et primaires dix jours avant les vacances de Noël et de réduire la présence en classe à un jour semaine.

La négociation de ce vendredi a toutefois abouti à un résultat moins tranché : l'école fermera bien, mais seulement le 18 décembre. Les ministres communautaires concernés par l'enseignement ont de toute évidence tenu bon face au gouvernement fédéral. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a jugé ce résultat «décevant». Plusieurs experts ont eux aussi fait connaître leurs profonds doutes quant à l'efficacité de la décision prise.

Politiquement, la séquence est jugée «désastreuse» par une partie du monde politique et dans la presse où les mots «football panique» sont revenus en boucle ces deux derniers jours. Alexander De Croo se défend toutefois d'avoir commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas des mesures plus radicales lors des derniers comités de concertation. «La vaccination reste la protection la plus efficace», avait déclaré jeudi à la Chambre le Premier ministre.

La Belgique attend 300.000 doses du vaccin Pfizer pour enfants d'ici fin décembre. 400.000 doses supplémentaires suivront en janvier.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.