Paris rapatrie discrètement des enfants de djihadistes français en Syrie tandis que les adultes sont laissés à la justice irakienne. La dénomination officielle de cette pratique d'accueil à petits pas discrets est la politique «au cas par cas».

Les encombrants enfants français en Syrie

Gaston CARRE Paris rapatrie discrètement des enfants de djihadistes français en Syrie tandis que les adultes sont laissés à la justice irakienne. La dénomination officielle de cette pratique d'accueil à petits pas discrets est la politique «au cas par cas».

La politique devient une pratique de l'ambiguïté, quand elle prétend satisfaire les exigences diamétralement opposées de la «vox populi» d'une part, de la morale civique d'autre part. Le dilemme né de leur contradiction est porté à incandescence ces jours-ci par la crise des djihadistes français: faut-il rapatrier en France les combattants islamistes capturés par les forces arabo-kurdes, ou peut-on les abandonner à la justice irakienne dès lors que celle-ci les condamne à mort?



Les partisans de la légalité institutionnelle font valoir qu'un ressortissant français doit être jugé en France, quelle que soit l'abjection des crimes qu'il a pu commettre extra-muros. L'opinion publique par contre, implicitement ou non, à mi-voix ou à voix haute, considère que la justice française n'est pas tenue d'accueillir des individus qui, aux côtés de l'«Etat islamique», ont commis les pires exactions.

Face à ce dilemme, le président Macron a adopté une position intenable, affirmant son opposition à la peine capitale tout en estimant qu'il appartient à l'Irak, pays «souverain», de juger les personnes déférées à sa justice. Un quatrième Français, Mustapha Merzoughi, 37 ans, ancien militaire en Afghanistan, a été condamné, lundi 27 mai, à la peine de mort par un tribunal irakien pour appartenance à l'organisation Etat islamique. Le verdict a été prononcé au lendemain de l'annonce de la condamnation à mort de Kévin Gonot, Léonard Lopez et Salim Machou, trois Français également détenus en Irak pour appartenance à l'EI.

«Au cas par cas»

Si la France abandonne donc, de facto, ses ressortissants au sort qui les attend en Irak, elle se devait par contre de faire preuve d'humanité face aux enfants nés de Français durant leur «service» au djihad. Une humanité qui là encore ne s'affiche pas en toutes lettres, les autorités tâchant de ne pas ouvrir une boîte de Pandore par où pourraient affluer des demandes en grand nombre. Dénomination officielle de cette pratique d'accueil à petits pas discrets: la politique «au cas par cas», Paris étudiant des «dossiers individuels» sans pour autant adopter une position systématique.



Mardi 11 juin 2019, la France a rapatrié douze enfants de djihadistes français, dont le plus âgé a 10 ans. Des enfants orphelins, ou du moins de père et mère inconnus, des enfants malades, tous en état de malnutrition, qui ont vécu dans des conditions particulièrement éprouvantes quand ils partageaient le sort des adultes soumis au feu qui ces derniers mois s'était abattu sur les derniers bastions djihadistes.



Ces enfants végétaient dans les camps surpeuplés de Roj et Al Hol dans le nord-est de la Syrie, des structures administrées par les forces kurdes, qui y accueillent quelque 12.000 étrangers, dont 4.000 femmes et 8.000 enfants de djihadistes. Parmi les enfants rapatriés mardi, dix sont des orphelins qui étaient non accompagnés dans les camps. Les deux autres vivaient avec leur mère, qui aurait accepté d'être séparée d'eux, la France s'opposant au retour des mères parties rejoindre l'EI. L'opération de récupération s'est déroulée à Aïn Issa, près de la frontière turque.



«Confrontés à un danger de mort imminent»



Au mois de mars déjà, cinq orphelins et une fillette dont la mère a été condamnée à la perpétuité en Irak ont été rapatriés en France. Samia Maktouf, avocate de familles françaises d'enfants retenus en Syrie, a salué «une étape très importante», car «il en va de la sécurité de ces enfants, qui étaient confrontés à un danger de mort imminent. Ils sont Français, ils ont leur place en France».



Mais une autre avocate de familles françaises, Marie Dosé, à l'origine de plusieurs recours pour tenter d'obtenir ces retours, a dénoncé des «rapatriements au compte-goutte» qui «conduisent à des discriminations inexplicables et injustifiées entre des enfants qui ne sont responsables de rien». «J'ai une pensée pour les 200 enfants qui restent là-bas, dont le traumatisme et les dangers augmentent chaque jour», a-t-elle déclaré.

La Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) accuse le gouvernement de négliger les intérêts des enfants dans des camps en Syrie. La France a l'impératif de rapatrier «sans condition» les enfants mineurs de nationalité française détenus dans des camps en Syrie, selon la CNCDH dans une lettre adressée le 29 mai au Premier ministre Edouard Philippe. Invoquant «leur droit à la vie, à la santé et celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants», la CNCDH appelle la France à abandonner la politique de rapatriement «au cas par cas», jugée «contraire à la simple humanité comme aux obligations auxquelles la France a souscrit.»

Argument récurrent des opposants au retour: les enfants exposés des mois durant au djihadisme, en actes ou en paroles, sont susceptibles de développer à leur tour une idéologie radicale. Or la CNCDH réfute catégoriquement ce point de vue: «L'argument du danger ne saurait prévaloir: on ne naît pas terroriste».



Une justice «expéditive» D'un côté les organisations de défense des droits de l'Homme, qui exigent le rapatriement des djihadistes, adultes et enfants, par leur pays d'appartenance. De l'autre les opinions publiques, qui partout en Europe sont hostiles au retour de personnes qui furent activement ou passivement présentes aux côtés de l'Etat islamique. Prise en étau entre les exigences des uns et le refus des autres, la France rappelle son opposition à la peine de mort mais «souhaite» que ses ressortissants djihadistes soient jugés «sur place», à Bagdad en l'occurrence. « La position de la France, telle que définie par le président de la République, est que les adultes détenus en Irak doivent être jugés par la justice irakienne, dès lors qu'elle se déclare compétente. La France respecte la souveraineté des autorités irakiennes », affirme le ministère des Affaires étrangères. Et, pour faire bonne figure devant une justice irakienne qui de toute évidence ne repose pas sur les mêmes fondements que celle qui s'exerce en France, Paris fait valoir que des «dispositions» sont prises afin que les personnes jugées disposent de conditions moralement acceptables.

Le ministère en charge signale ainsi que les condamnés bénéficient de la protection consulaire, c'est-à-dire que Paris s'assure qu'ils bénéficient de l'assistance d'un avocat et qu'ils peuvent exercer les recours prévus par le droit irakien. Ils ont 30 jours pour faire appel. Les trois Français déjà condamnés ont rejeté le verdict de première instance et demandé sans succès à être jugés en France. Les autorités françaises font silence sur ce que pourrait être leur réaction si les appels interjetés par les condamnés français étaient rejetés. Plusieurs défenseurs des droits de l'Homme dénoncent des risques de torture et l'absence de garantie pour des procès équitables en Irak. Parmi les Français récemment condamnés figure Léonard Lopez, 32 ans. Son avocat français, Me Nabil Boudi, veut interjeter appel, fustigeant une justice «expéditive ». « On condamne à la peine capitale uniquement sur la base d'interrogatoires dans des geôles à Bagdad », a-t-il dit.