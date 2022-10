Un projet ministériel francophone ambitionne de rendre obligatoire l’apprentissage de la langue de Vondel dès la classe de troisième primaire.

Les élèves wallons devront apprendre le néerlandais

Max HELLEFF Un projet ministériel francophone ambitionne de rendre obligatoire l’apprentissage de la langue de Vondel dès la classe de troisième primaire.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - En juillet dernier, la commune wallonne de Flémalle avait décidé de faire des économies dans ses écoles en supprimant, dès l'année scolaire suivante, le néerlandais pour les élèves des dernières années du primaire. L'anglais, en deuxième langue, devenait en revanche obligatoire pour les mêmes élèves.

L’apprentissage des langues nationales (français, néerlandais, allemand) a connu de nombreuses péripéties en Belgique, mais il était jusqu'ici plutôt rare de le voir soumis publiquement à des impératifs budgétaires.

La Fédération Wallonie-Bruxelles (l’ex-Communauté française) a une tout autre vision des apprentissages linguistiques. La ministre francophone de l'Éducation, la socialiste Caroline Désir, veut en effet que l'étude du néerlandais (ou de l'allemand) soit imposée en Wallonie comme à Bruxelles dès la troisième primaire, à partir de la rentrée 2027-2028.

Le manque d'enseignants, principal obstacle

En 2019-2020, 64% des élèves de sixième primaire en Wallonie suivaient un cours de néerlandais et seulement 47% s'y tenaient en première secondaire. 28% des élèves wallons inscrits en fin de secondaire n'ont jamais eu une seule heure de néerlandais pendant leur scolarité.

La nouvelle mesure va contraindre les petits Wallons à débuter l'apprentissage du néerlandais (ou de l'allemand) en troisième primaire, à la manière de leurs homologues bruxellois. Jusqu'ici en Wallonie, ce cours n'est au programme qu'à partir de la cinquième primaire.

Pour le politologue flamand Dave Sinardet, le projet de la ministre Caroline Désir «est une étape importante pour la Belgique francophone».

Il faudra toutefois attendre cinq ans pour qu'il soit mis en application. Le manque de professeurs de néerlandais est l'un des principaux obstacles à sa concrétisation. Certains, comme Dave Sinardet, évoquent des échanges d’enseignants entre la Flandre et la Wallonie pour en finir avec cette pénurie.

Parce qu'ils se placent dans l’orbite culturelle de la France, les Wallons se sont longtemps contentés du français pour seule langue. Erasmus est passé par là, mais ce sont le plus souvent les langues internationales comme l'anglais et l'espagnol qui en ont profité. Le néerlandais reste le parent pauvre et c'est dans la langue de Shakespeare que les jeunes Flamands et les jeunes francophones s'entretiennent désormais par-dessus la frontière linguistique.

Faire apprécier la culture de l'autre

Les Flamands ne sont pas en reste. Alors que les générations précédentes n'avaient d’autre choix que de parler le français pour sortir de leur microcosme, les jeunes lui préfèrent désormais l'anglais. Actuellement, en Flandre, la langue de Molière n’est obligatoire qu’à partir de la cinquième primaire. Vers 11 ans donc.

Pour que le projet de la ministre Désir porte ses fruits, il faudra toutefois davantage que des cours de langue. Un professeur explique qu'il y a lieu surtout de faire connaître et apprécier la culture de l’autre. Ce qui implique un vaste effort structurel d'encouragement et d'échange.

En Belgique, chaque communauté parle sa propre langue à l'exception de Bruxelles qui est officiellement bilingue. C'est le résultat de l'évolution socio-politique du pays, commencée par sa francisation et poursuivie par les revendications du Mouvement flamand. A défaut d’avoir opté à un moment donné pour le bilinguisme, la Belgique peut apparaître comme un Etat divisé en deux pays qui ne se parlent pas ou peu, sinon au niveau fédéral. La petite communauté germanophone prétend quant à elle aujourd'hui au statut de région à part entière.

