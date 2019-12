Ce 12 décembre constitue une date importante dans l'histoire du Royaume-Uni puisque les quelque 45 millions d'électeurs devront déterminer s'ils désirent mettre en oeuvre le Brexit au 31 janvier, comme souhaité par Boris Johnson, avoir recours à un nouveau référendum ou trouver une autre voie.

Les élections britanniques en temps réel

Ce 12 décembre constitue une date importante dans l'histoire du Royaume-Uni puisque les quelque 45 millions d'électeurs devront déterminer s'ils désirent mettre en oeuvre le Brexit au 31 janvier, comme souhaité par Boris Johnson, avoir recours à un nouveau référendum ou trouver une autre voie.

(Jmh) - Quelque 45 millions d'électeurs se rendent ce jeudi aux urnes lors d'une élection qui déterminera le sort de Brexit et bouleversera les règles régissant la manière dont les citoyens britanniques travaillent, vivent et font des affaires dans l'Union européenne.

Le parti conservateur se trouve actuellement en tête des sondages et il pourrait l'emporter avec une faible majorité de 28 sièges seulement - bien que ces sondages aient été loin d'être à la hauteur dans les sondages récents.

Pour les quelque 6.500 ressortissants britanniques vivant au Luxembourg, dont près de 1.000 ont acquis la double nationalité depuis 2016, la mise en oeuvre du Brexit reste la question la plus controversée.

En cas de victoire des conservateurs de Boris Johnson, le parti assure qu'il déposera le projet de loi sur l'accord de retrait au Parlement et quittera l'UE au 31 janvier. Son plan prévoit notamment de sortir le Royaume-Uni du marché unique et de l'union douanière et la négociation d'accords commerciaux en 2020, sans prolongation après décembre 2020.

Les travaillistes, de leur côté, prévoient de renégocier l'accord de divorce avec l'UE en examinant de près le marché unique et les droits des travailleurs. Ils prévoient également l'organisation d'un référendum dans les six mois pour offrir aux citoyens le choix entre le nouvel accord, rester dans l'UE ou exclure un scénario sans accord.

Enfin, le Parti libéral-démocrate déclare qu'il révoquera l'article 50 et restera dans l'UE, tandis que les écologistes veulent un vote populaire et faire campagne pour rester dans l'UE.