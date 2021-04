Une étude belge souligne l’accroissement des inégalités en raison de la crise sanitaire et avance plusieurs recommandations.

International 3 min.

Les effets du covid restent sexistes en Belgique

Max HELLEFF Une étude belge souligne l’accroissement des inégalités en raison de la crise sanitaire et avance plusieurs recommandations.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Les femmes paient un lourd tribut à la crise sanitaire. Telle est la conclusion d’une étude menée par le Conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Plusieurs types d’inégalités ont été identifiés qui se traduisent essentiellement dans l’emploi, la sécurité, la santé et les moyens de subsistance.

La «pauvreté laborieuse» gagne du terrain Travailler ne suffit plus pour faire face au niveau de vie luxembourgeois, regrette à nouveau la Chambre des salariés. D'autant que la crise covid n'a rien arrangé : le risque de pauvreté s’accroît et les inégalités se creusent.

On retiendra quelques données : un chômage temporaire moins indemnisé pour les femmes (jusqu’à 131,10 euros de moins par mois que les hommes), une réduction du taux d’activité initial des femmes mais une augmentation de celui des hommes, la présence d’une majorité de femmes dans les entreprises fragiles (comme le secteur des soins) ou encore leur prédominance lorsqu’il s’agit du «congé parental corona».

Chiffres et observations confirment que les femmes restent davantage à la maison qu’avant la crise sanitaire. Cette situation ne va pas sans dommages collatéraux. Sur le plan de la santé mentale, un quart des femmes développent des taux d’anxiété préoccupants (contre un homme sur sept). Ce sont aussi elles qui, la plupart du temps, assument les tâches domestiques et parentales alourdies par le confinement.

Soutien aux familles monoparentales

Sur le plan de la sécurité, une hausse des violences conjugales est constatée. On relève ainsi une augmentation de 30% des plaintes dans la zone de police bruxelloise d’Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort.

Le rapport du Conseil consultatif rejoint l’étude annuelle publiée il y a 15 jours par le Forum économique mondial. Celle-ci attribuait au covid des retards accumulés dans les objectifs liés à l’égalité hommes-femmes. Le Conseil consultatif formule pour sa part une série de recommandations. Il faut, indique-t-il, «préserver la place des femmes sur le marché du travail», «renforcer les mesures de soutien autour des familles monoparentales», «renforcer la lutte contre les violences intrafamiliales et les féminicides»… Cette notion de féminicide fait actuellement l’objet de débats dans différents cénacles, notamment parlementaires.

Le monde politique promet de prendre les choses en main. «Ce rapport va résonner chez tous les décideurs», avance Nawal Ben Hamou, la secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Egalité des chances. La socialiste a envoyé le rapport du Conseil consultatif à tous les ministres régionaux, ceux-ci étant invités à répondre, concrètement, aux recommandations de son cabinet.

Du côté wallon où il est beaucoup question ces derniers temps du plan de relance Get up Wallonia, on rappelle qu’il existe déjà un Plan Genre transversal pour les années 2020-2024. Mais cela ne suffit pas. Selon les dernières statistiques officielles, le revenu personnel moyen des femmes wallonnes de 25 ans et plus équivaut à 70% de celui des hommes. 27 % d’entre elles n’accèdent toujours pas à l’indépendance financière (contre 18 % des hommes); les violences intrafamiliales et la paupérisation s’envolent avec la crise, etc.

Dans les efforts de relance

Ici, c’est le «droit covid» que l’on songe à réformer pour sortir de l’ornière en le basant non plus sur la famille traditionnelle, mais sur la famille monoparentale, un modèle qui s’impose progressivement.

Les mesures futures destinées à réduire l’écart en matière d’égalité hommes-femmes devront s’inscrire dans les efforts de relance : renforcement des allocations familiales, augmentation des places en crèche afin de permettre à la femme d’avoir une vie professionnelle, etc. Il s’agit de créer «une Wallonie où les inégalités ne seront pas tolérées».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.