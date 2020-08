Le Conseil national de sécurité, en Belgique, a validé la date de reprise des cours pour tous les élèves. La Première ministre a aussi annoncé qu'il était à nouveau possible de faire ses courses à deux. Mais pas plus...

Les écoliers belges attendus le 1er septembre

Patrick JACQUEMOT Le Conseil national de sécurité, en Belgique, a validé la date de reprise des cours pour tous les élèves. La Première ministre a aussi annoncé qu'il était à nouveau possible de faire ses courses à deux. Mais pas plus...

Il faut croire que la situation sanitaire s'améliore en Belgique. En tout cas, ce jeudi, la Première ministre Sophie Wilmes a tenu à adresser un satisfecit à sa population : l'application des restrictions a fini par payer. Voilà maintenant le pays ayant atteint le but souhaité : «immuniser la rentrée scolaire». La circulation du covid-19 semblant maîtrisée, la cheffe du gouvernement a donc déclaré, au terme d'un nouveau Conseil national de sécurité, que «tous les élèves, tous, pourront bien faire leur rentrée en toute sécurité».

Si pour les écoliers belges la date à retenir est donc le mardi 1er septembre (contre le 16 pour les jeunes Luxembourgeois), pour d'autres l'agenda diffère. Ainsi, dès le 24 août, il sera à nouveau autorisé de faire ses courses à deux. Ce qui n'était plus toléré depuis le 27 juillet dernier. Les magasins et boutiques pourront déterminer par eux-mêmes un nombre limite de clients à compter de cette date, mais il ne sera plus question de limiter le temps de présence de chacun dans les allées.

Septembre permettra aussi aux Belges de pouvoir assister à des rencontres sportives, pièces de théâtre et autres activités culturelles. Mais 200 participants seront autorisés pour les événements en intérieur, et 400 pour tout ce qui pourra se tenir en extérieur. Sachant que le port du masque restera obligatoire.

Toujours à compter du 1er septembre, les réceptions après les funérailles pourront avoir lieu. La limite est là fixée à 50 personnes maximum, en suivant les règles en vigueur dans l’hôtellerie-restauration.

Par contre, le Conseil national de sécurité n'est pas revenu sur la taille de la fameuse «bulle sociale». Ainsi, le cercle des contacts reste-t-il toujours établi à «cinq personnes par famille pour quatre semaines». Chaque citoyen gardant la possibilité toutefois de rencontrer amis ou parents proches sans jamais dépasser 10 personnes en même temps. Le respect des distances de sécurité s'imposant si ces personnes ne font pas partie de la cellule familiale ou de la bulle sociale.

