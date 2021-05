Emmanuel Macron a révélé qu'à partir du 12 mai, les citoyens qui le souhaitent pourront s'inscrire sur une liste complémentaire pour recevoir des sérums non utilisées. Ce nouveau registre est ouvert à toute personne majeure, sans distinction.

Les doses résiduelles proposées aux Français

Emmanuel Macron a révélé qu'à partir du 12 mai, les citoyens qui le souhaitent pourront s'inscrire sur une liste complémentaire pour recevoir des sérums non utilisées. Ce nouveau registre est ouvert à toute personne majeure, sans distinction.

(AFP) L'annonce était inattendue. Ce jeudi, à l'occasion de l'inauguration du premier grand vaccinodrome parisien, le président français Emmanuel Macron a révélé qu'à partir du jeudi 12 mai les Français pourront «sans limite d'âge» se faire vacciner avec des doses de sérum non utilisées.

Aucun créneau ne doit être perdu.

À partir du 12 mai, les rendez-vous qui n’auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires, sans condition.https://t.co/H6mJCiN6iG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2021

Le but: «ne pas gâcher» et être sûrs que «toutes les doses sont pleinement utilisées». Ainsi dans six jours, n'importe quel Français de plus de 18 ans pourra prendre rendez-vous via le site Doctolib «dès 16h pour le lendemain», et recevoir ainsi une dose non utilisée la veille.

Cette annonce vise notamment à atteindre l'objectif des 20 millions de premières doses injectées au 15 mai que s'est fixé le gouvernement. Selon les dernières données communiquées par le ministère de la Santé français, 82% de cet objectif était rempli mardi, avec 16,4 millions de premières injections répertoriées.

«Nous voulons atteindre l'immunité collective à l'été» Présent lundi au Luxembourg, le commissaire européen en charge notamment de l'approvisionnement en vaccin des Etats membres rappelle l'ambition de vacciner 70% des adultes d'ici la mi-juillet et annonce que 410 millions de doses seront livrées au cours du second semestre.

Pour être sûr de passer ce seuil symbolique dans les temps, Emmanuel Macron a également annoncé que l'ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans serait avancée de cinq jours, passant du 15 au 10 mai. Les Français de 16 et 17 ans «à très haut risque de forme grave» peuvent également recevoir leur première injection a complété la direction générale de la Santé.

Pour rappel, les autorités françaises estiment que la vaccination reste le meilleur moyen de faire reculer le virus dans l'Hexagone. Une idée partagée par celles du Luxembourg, où la liste pour recevoir une dose résiduelle enregistre 20.000 inscriptions.