Dans un entretien sur RMC ce jeudi matin, Stéphane Bern assure que la collecte de dons, pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame, dépassera dans la journée les 900 millions déjà promis.

«Les dons atteindront un milliard d'euros ce jeudi»

«Je pense que nous franchirons la barre du milliard d'euros de dons ce matin», a déclaré ce jeudi Stéphane Bern sur RMC. Selon le chargé de la mission du patrimoine, la collecte - dont le montant atteint actuellement 900 millions, selon les derniers chiffres communiqués par les fondations -, va se poursuivre au-delà du milliard d'euros ce jeudi.

Des promesses spontanées

«Outre les grandes fortunes, beaucoup de gens ont spontanément fait des promesses également, selon leurs moyens», a-t-il ajouté.

Suite à l'incendie de lundi dernier qui avait ravagé la toiture de la nef, du chœur et du transept, ainsi que la flèche de l'édifice religieux, de nombreuses initiatives de France et du monde entier se sont multipliées en vue de récolter des dons pour sa restauration. Emmanuel Macron, le président de la République a promis mercredi que le bâtiment serait restauré en intégralité dans les cinq ans à venir.

L'avant-veille il avait indiqué qu'une souscription nationale serait lancée dans les prochains jours. Le Centre des Monuments Nationaux, la Fondation Notre-Dame, la Fondation du Patrimoine et la Fondation de France sont chargés de centraliser la collecte des fonds.

En moins de 48 heures, 825 millions d'euros de promesses de dons de la part d'entreprises, d'institutions universitaires et religieuses, de villes et de fortunes françaises et étrangères avaient déjà été annoncés. En France, ces donateurs devraient bénéficier d'une réduction d'impôts de 60 %, au titre de la niche fiscale sur le mécénat.

Une générosité qui choque

Face à une telle générosité, les milieux associatifs se disent choqués. À l'image de Manuel Domergue, directeur des études à la fondation Abbé Pierre, interviewé ce jeudi matin sur RTL.fr. «Une cathédrale millénaire en feu qui brûle, oui ça choque tout le monde. Mais des gens qui meurent dans la rue, ça ne choque plus personne. Il y en a trois, quatre par jour qui meurent dans la rue : des enfants, des femmes, des hommes», déplore-t-il.

Il rappelle également qu'«un milliard d'euros récoltés [pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris], c'est l'équivalent de 20 années de budget de la fondation Abbé Pierre». «Des gens qui n'ont pas des millions mais qui ont des milliards sur leur compte en banque pourraient faire un petit geste», conclut-il.



