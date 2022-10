Depuis février, l'Europe réagit avec lenteur, affaiblie par les intérêts divergents des pays membres. Il y a pourtant urgence.

Flambée des prix de l'énergie

Les dirigeants de l'UE cherchent encore la parade

Depuis février, l'Europe réagit avec lenteur, affaiblie par les intérêts divergents des pays membres. Il y a pourtant urgence.

(AFP & S.MN.) - Les dirigeants de l'UE se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles pour tenter de surmonter leurs divisions et trouver enfin une réponse commune à la flambée de l'énergie qui commence à provoquer des troubles sociaux. La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont provoqué un choc sur les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité. Mais, depuis février, l'Europe réagit avec lenteur, affaiblie par les intérêts divergents des pays membres.

Le Luxembourg se prépare en cas de pénurie de gaz Alors que de nombreuses incertitudes demeurent quant aux sources d'approvisionnement en gaz de l'Union européenne, le gouvernement luxembourgeois a élaboré un plan d'urgence bien précis.

Il y a pourtant urgence. Des milliers d'entreprises européennes craignent pour leur survie, menacées par la concurrence aux Etats-Unis ou en Asie où les tarifs sont restés plus sages. En Allemagne et en France, des manifestations ont réuni des milliers de personnes contre la vie chère.

Plusieurs diplomates s'attendent à des discussions très longues entre les 27 chefs d'Etat et gouvernement. La ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, a critiqué ouvertement le travail de la Commission européenne, dans un entretien à l'AFP. «Les propositions sont encore un peu timides: on manque toujours de mesures concrètes sur une grande majorité de sujets. Il y a eu certes un réel effort depuis un an (...) mais il est frustrant de voir à quel point la réaction de l'Europe face au défi auquel nous faisons face est lente et laborieuse», a-t-elle dit.

Lors du dernier sommet à Prague, début octobre, plusieurs dirigeants avaient rudoyé la présidente allemande de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. Le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki, l'avait notamment accusée de représenter les intérêts allemands. «Sept mois de retard nous valent une récession», lui avait lancé l'Italien Mario Draghi, selon des propos rapportés à l'AFP.

«Aller plus vite»

Mais la présidente de la Commission est confrontée aux divisions des Vingt-Sept qui ont chacun leur propre mix énergétique, les uns s'appuyant sur le nucléaire, d'autres sur le gaz ou même le charbon pour produire leur électricité.

Ils se divisent notamment sur la question d'un plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité. Un dispositif de ce type est déjà appliqué en Espagne et au Portugal, où il a permis de faire chuter les prix.

L'UE se dit ouverte à un plafonnement du prix du gaz La Commission européenne est prête à «examiner» un plafonnement des prix du gaz sur le marché européen, comme le réclame une majorité d'Etats membres pour faire face à la hausse des factures énergétiques.

Plusieurs pays dont la France et le Luxembourg demandent l'extension de ce mécanisme, dit «ibérique», à l'échelle de l'UE. En effet, cette forme de plafonnement des prix n'aurait, selon les autorités luxembourgeoises, guère d'influence sur la sécurité d'approvisionnement. Berlin, en revanche, rejette toujours les deux options.

Mais l'Allemagne s'y oppose, ainsi que plusieurs pays nordiques, dont le Danemark et les Pays-Bas, rétifs aux interventions étatiques sur les marchés. Berlin estime que faire baisser artificiellement le prix du gaz nuirait à l'objectif de sobriété énergétique, en incitant à consommer plus.

Un projet de conclusions du sommet réclamait cependant à la Commission de préparer une proposition pour cet instrument. «Le modèle ibérique mérite d'être étudié. Des questions restent en suspens, mais je ne veux négliger aucune piste», a déclaré mercredi Mme von der Leyen. «Il est important d'aller un peu plus vite sur ce sujet. Nous ne devrions pas avoir à demander quatre fois la même chose à la Commission pour avoir une proposition», a estimé Teresa Ribera.

D'autres propositions

Mme von der Leyen a détaillé cette semaine d'autres propositions : l'organisation d'achats de gaz en commun, de nouvelles règles pour tenter d'imposer le partage du gaz en Europe pour aider les pays les plus en difficulté ou encore une réforme de l'indice du marché gazier TTF (la «Bourse du gaz» européenne), utilisé comme référence dans les transactions des opérateurs.

«Il y a eu beaucoup de progrès, mais pas de percée fondamentale», reconnait un diplomate européen. «Les priorités diffèrent: l'Allemagne privilégie la sécurité d'approvisionnement car elle peut se permettre des prix élevés, mais beaucoup de pays ne peuvent pas faire face à ces coûts», a-t-il ajouté.

Fidèle à son ton volontiers provocateur, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a affiché son scepticisme mercredi soir. «Le dernier plan de Bruxelles sur l'achat commun de gaz me rappelle la fois où nous avons acheté des vaccins ensemble. Lent et coûteux. Je m'attends à un grand débat» durant le sommet, a-t-il tweeté.