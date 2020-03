En 24 heures, les autorités sanitaires de la péninsule ont enregistré 368 morts de plus en lien avec le covid-19. Le bilan de l'autre côté des Alpes atteint maintenant les 1.809 décès.

Les décès se multiplient en Italie

(AFP) - Cette deuxième semaine de mars 2020 se termine et l'Italie conserve toujours son (triste) titre de «pays le plus infecté d'Europe» par le coronavirus. La crise sanitaire a même progressé plus fortement que prévu puisque le nombre de cas et de décès a clairement augmenté en un jour. Selon le décompte quotidien envoyé aux médias, le nombre total de cas s'établit désormais à 24.747, contre 21.157 la veille. Mais c'est surtout le nombre de morts qui bondit: + 368 cas entre samedi et dimanche.

La région de Milan, la Lombardie (nord) reste de loin la région la plus touchée avec 1.218 morts et 13.272 cas. Dans cette région, les mesures de confinement sont en vigueur depuis une semaine. Elles ont ensuite été étendues à l'ensemble du pays, ce qui, avait promis le Premier ministre Conte, devrait donner des résultats tangibles dans les deux semaines. Les autorités lombardes expriment désormais à haute voix leur inquiétude sur la capacité de leur système hospitalier, pourtant l'un des plus performants d'Europe, à répondre à l'extension de la pandémie.

«Les chiffres continuent à augmenter. Nous arriverons bientôt au moment où nous n'aurons plus de lits en réanimation», avait mis en garde dimanche Attilio Fontana, gouverneur de la Lombardie, dans une interview à la chaîne Sky TG24, avant la publication du dernier bilan. Giulio Gallera, son adjoint en charge de la Santé, avait déjà tenu des propos similaires: «En Lombardie, nous avons encore 15 à 20 lits en thérapie intensive. Nous sommes proches du point de non-retour.» Près de 800 personnes sont en soins intensifs dans la région.

D'après M. Fontana, l'installation d'un hôpital provisoire comptant 500 places de thérapie intensive est toujours en projet dans deux pavillons de la Foire de Milan. «Mais jusqu'à ce que nous ayons reçu des respirateurs», les travaux ne commenceront pas, a précisé M. Fontana. Selon lui, un homme d'affaires italien aurait donné son accord pour fournir ces machines.

Ils nous ont envoyé des mouchoirs en papier,

Dimanche, une polémique a également éclaté autour de la qualité des masques reçus pour les personnels soignants. «Nous avons besoin de masques fpp2 ou fpp3 ou bien de masques chirurgicaux. Et finalement ils nous ont envoyé des mouchoirs en papier, des feuilles de papier hygiénique... Ils ne sont pas aux normes et il n'est pas pensable de les utiliser pour assister des patients infectés. Au mieux, pour des volontaires qui portent les courses aux personnes âgées», a déclaré M. Gallera dans une autre interview à Sky.