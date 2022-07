Ce n'est pas le président qui est aux commandes, plutôt l'opinion publique ukrainienne.

Les critiques contre Volodymyr Zelensky se multiplient

Par Stefan Schocher

Quand il est 17 h, à Kiev ces jours-ci, les cafés autour du marché Bessarabska se remplissent. Ici, un ministre mange une pizza ; là, un conseiller prend un café et un gâteau ; plus loin, la collaboratrice d'une importante institution financière internationale boit un verre de vin. Et entre les deux, la machine à rumeurs bouillonne d'épaisses bulles qui claquent comme du fromage fondu. Surtout ces jours-ci.

Le chef des services secrets SBU Ivan Bakanov viré, tout comme la procureure en chef Iryna Venediktova, le poste de chef de l'importante agence anti-corruption NABU vacant depuis des lustres mais apparemment désormais occupé : les choses bougent.

Car Bakanov était surtout considéré comme un proche du président Volodymyr Zelensky. Les deux hommes se sont connus à l'école, puis Bakanov a été le chef de la société de production de l'émission télévisée de Zelensky «95-Kwartal» («Serviteur du peuple»), le chef de son parti, avant d'être finalement envoyé au SBU.

Accusation de haute trahison

Les accusations portées contre Bakanov sont lourdes : on lui reproche rien moins que d'être responsable de haute trahison - ou du moins d'en être coresponsable par incompétence. Concrètement, il s'agit de la région de Kherson. Dans les premiers jours de la guerre, l'armée russe y avait avancé pratiquement sans encombre depuis la Crimée annexée par la Russie, au milieu de champs de mines. La ville de Kherson elle-même est tombée sans combattre.

L'accusation contre Bakanov : des collaborateurs du SBU auraient révélé aux services russes la position des champs de mines et saboté la défense de la ville. Selon Zelensky, une soixantaine de collaborateurs du SBU travailleraient encore aujourd'hui à Kherson, sur un territoire occupé par la Russie.

C'est une affaire qui touche à des points très sensibles pour Zelensky. Surtout, elle permet aux critiques de longue date de Zelensky, qui dénoncent l'économie de connivence, la politique du spectacle et surtout la naïveté politique du président ukrainien, de se faire entendre.

En effet, jusqu'à la veille de la guerre, Zelensky avait surtout mis en avant des thèmes populaires, ouvert des tronçons de route nouvellement construits ou - et c'est ce qui lui est le plus reproché aujourd'hui - cherché l'équilibre avec la Russie en étant prêt à faire de larges concessions. C'est ainsi, par exemple, que le seul suspect arrêté dans l'affaire du vol MH17 a été remis à la Russie dans le cadre d'un échange de prisonniers, au grand dam des Pays-Bas qui avaient préparé une accusation et déposé une demande d'extradition.

Des mercenaires russes prévenus

Une opération visant à arrêter des mercenaires russes de Wagner avait également été révélée aux services biélorusses, et donc à la Russie, à l'été 2020 depuis le bureau de Zelensky. Ces mercenaires - tous des vétérans du Donbass faisant l'objet d'une enquête - devaient être arrêtés lors d'une escale à Kiev en provenance de Minsk. Ils ont été prévenus et ne sont jamais montés dans l'avion à Minsk. Quant aux organisateurs ukrainiens de l'opération, ils craignaient alors pour leur vie. Certains ont fui à l'étranger, sont revenus, mais ont de nouveau fui après avoir reçu des menaces directes. Tous ont perdu leur emploi.

Le fait que Kherson ait été pratiquement livrée par le SBU local à l'armée russe en approche est connu depuis le début de la guerre. De même que certains politiciens, entrepreneurs et agents de la force publique locaux (dont la procureure en chef Iryna Venediktova ) collaboraient déjà avec la Russie avant le début de l'invasion russe. On savait également que le chef du SBU, Bakanov, ne brillait pas par son expertise. Des rumeurs sur son licenciement imminent circulaient depuis des mois.

On connaît également le problème profond du SBU avec les doubles espions. Lorsque le SBU a commencé à sélectionner systématiquement des membres du FSB (services de sécurité russe) dans ses propres rangs après la révolution de Maidan en 2014, on a estimé que près de 50 % des agents avaient deux employeurs. Et l'on sait désormais que la Russie a pu s'appuyer sur un très large réseau d'espions au sein de l'appareil de sécurité, de l'administration et de l'économie - jusqu'au Conseil national de sécurité du pays - pour préparer l'attaque contre l'Ukraine, qui a duré au moins un an.

Zelensky est lui-même critiqué pour avoir entretenu pendant très longtemps une grande proximité avec la Russie, ce qui se reflète également dans sa politique du personnel. Dans son entourage, on trouve des ukrainophiles, des pragmatiques, mais aussi des personnes ayant une histoire proche de la Russie. Le chef de son bureau, Andrij Yermak, était par exemple jusqu'au printemps 2014 le conseiller du député ukrainien Elbrus Tedeyew du Parti des régions, le parti prorusse du président Viktor Ianoukovitch, renversé lors de la révolution de Maïdan. Et Yermak est justement l'homme à qui l'on reproche d'avoir trahi l'opération Wagner. Mais il serait désormais à l'origine des remaniements au sein de l'équipe de Zelensky - et aurait ainsi tenté de consolider sa propre position, notamment par le biais de remplacements.

Des mots choisis avec soin

Zelensky est un acteur. Ses apparitions sont pensées jusque dans les moindres détails de la mise en scène, les mots sont choisis avec soin. Il est populaire - plus que tout autre président ukrainien après quelques années de mandat. Mais pour ce qui est de la confiance, c'est une autre histoire.

Par ses discours, ses vidéos et ses apparitions, Zelensky est devenu la figure de proue d'une nation pour l'opinion publique étrangère. Pourtant, l'opinion publique ukrainienne pointe plutôt les fautes du président. Car si les soldats ukrainiens disposent aujourd'hui d'équipements de protection, d'appareils de vision nocturne et de véhicules tout-terrain, c'est l'œuvre d'un mouvement informel de volontaires en Ukraine, au sein de la diaspora ukrainienne dans l'Union européenne, aux Etats-Unis et au Canada, et non de l'administration Zelensky.

Depuis son entrée en fonction, l'Etat a massivement réduit les achats pour l'armée. Si la défense de l'Ukraine a fonctionné jusqu'à présent, c'est surtout grâce à une gestion intelligente des pénuries, à l'inventivité de certains généraux et à l'implication de groupes civils.

Quant aux services secrets, ils devaient être «démilitarisés», malgré la guerre qui couvait alors sans relâche dans l'est de l'Ukraine et sans véritable ébauche de solution politique visible. L'occupation de postes aussi sensibles en matière de politique de sécurité que la tête du SBU par des personnes issues du showbiz était l'une des critiques les plus graves adressées à Zelensky - une critique fondée. Et cette critique a désormais atteint un niveau insupportable sous le poids de la guerre russe en Ukraine.

