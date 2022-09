Des centaines de politiciens de haut niveau discutent du changement climatique, des conflits et de la faim lors du sommet de l'ONU. Mais de nombreuses crises accélèrent toujours plus les autres.

Sommet des Nations unies

Les crises se multiplient, mais l'ONU reste désemparée

Jan Dirk Herbemann (Genève)

Peu avant le sommet des Nations unies, le secrétaire général António Guterres a répondu aux médias. Lors de la traditionnelle séance de questions-réponses, le secrétaire général (73 ans) avait l'air déprimé cette année. Guterres a raconté son voyage au Pakistan, où le changement climatique a contribué à une catastrophe apocalyptique due à des inondations. Il a regardé à travers une «fenêtre sur l'avenir» : «Un avenir de chaos climatique permanent et omniprésent à une échelle inimaginable».

L'avancée du réchauffement climatique et ses conséquences dévastatrices ne sont qu'une des crises brûlantes qui figurent, à partir de ce mardi lors du débat général d'une semaine de l'Assemblée générale, sur la liste des Nations unies. «Le débat général de cette année doit donner de l'espoir et surmonter les fractures qui pèsent si dramatiquement sur le monde», demande António Guterres aux participants.



Des crises sans fin

Lors du sommet, le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz, de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement, des ministres ainsi que des multitudes d'experts seront confrontés à d'énormes défis mondiaux : des conflits armés tels que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, la famine, la pauvreté croissante, la pandémie de covid-19 qui n'est pas encore surmontée et une tendance à l'autocratie et à l'oppression.

Le débat général de cette année doit donner de l'espoir et surmonter les fractures qui pèsent si dramatiquement sur le monde. António Guterres

Dans ce contexte, certaines de ces crises en accélèrent d'autres. Ainsi, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, véritable «grenier à blé», a aggravé le renchérissement et la pénurie des denrées alimentaires. Le réchauffement climatique provoque des sécheresses et des famines. Il dispose en outre d'un tel potentiel destructeur qu'il peut également plonger des pays dans l'abîme sur le plan politique. «Un nouvel affaiblissement interne de l'Etat doté de l'arme nucléaire qu'est le Pakistan pourrait par exemple avoir des conséquences imprévisibles», avertit un diplomate en évoquant les inondations du siècle dans ce pays asiatique.

Dans l'ensemble, l'ONU a récemment subi de graves revers dans ses principaux domaines d'action, à savoir la garantie de la paix, le respect des droits de l'homme et le développement économique et social. L'institution mondiale est, comme le diagnostique l'ambassadrice américaine auprès de l'organisation, Linda Thomas-Greenfield, «confrontée à une crise de confiance».



"Crise de confiance"

Cette crise ne devrait pas être désamorcée lors du sommet. Selon les diplomates, peu d'impulsions émaneront de ce rendez-vous pour améliorer l'état du monde et le rendre plus pacifique. D'autant plus que la guerre en Ukraine se poursuivra - malgré ou, justement, à cause d'une série de défaites des troupes du Kremlin.

Quiconque est surpris par l'incapacité du Conseil de sécurité à agir en Ukraine n'a tout simplement pas observé correctement cet organe au cours des dernières années. Richard Gowan, directeur de l'ONU à l'International Crisis Group

Certes, le Conseil de sécurité de l'ONU doit à nouveau se pencher jeudi sur le conflit en Europe de l'Est. Mais lors de cette réunion de haut niveau, il ne faut s'attendre qu'à des attaques verbales des Russes contre l'Occident et vice-versa - comme lors de plusieurs réunions sur l'Ukraine auparavant. En tant que puissance disposant du droit de veto, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, empêche toutes les décisions qui lui déplaisent.

Mais ce blocage n'est pas un phénomène nouveau. «Quiconque est surpris par l'incapacité du Conseil de sécurité à agir en Ukraine n'a tout simplement pas observé correctement l'organe au cours des dernières années», explique Richard Gowan, directeur des Nations unies à l'International Crisis Group. «Lors d'autres crises majeures, comme la guerre en Éthiopie et le coup d'État au Myanmar, le Conseil n'a pas non plus agi de manière décisive en raison des tensions entre les membres permanents». Parmi les cinq membres permanents disposant d'un droit de veto figurent, outre la Russie, les Etats-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France.

Le conflit interminable en Syrie démontre également la paralysie du Conseil de sécurité. Il y a quelques jours seulement, une commission d'enquête de l'ONU a mis en garde contre une «intensification» de la violence le long de la frontière syrienne avec la Turquie, au détriment de millions de civils. Mais le Conseil de sécurité reste inactif dans la recherche de la paix, la Russie faisant échouer ce projet. Hormis des compromis minimaux pour l'approvisionnement humanitaire à destination de la population, le Conseil de sécurité ne parvient à rien dans le conflit syrien.

Les compromis minimaux sont devenus la règle

De tels accords minimaux entre les grandes puissances ne semblent plus du tout réalisables dans un autre domaine de travail central de l'ONU qu'est le respect et la promotion des droits de l'homme. D'autant plus que la Russie et la Chine bafouent les droits de l'homme de manière moqueuse, comme le prouvent les enquêteurs de l'ONU : ainsi, les troupes de Poutine commettent manifestement des crimes de guerre en masse en Ukraine et Pékin réprime de plus en plus systématiquement l'opposition ou les minorités. Certes, les représentants américains et européens dénoncent les atrocités commises sur ordre des dirigeants russes et chinois lors du sommet de l'ONU. Toutefois, les dirigeants de Pékin et de Moscou ne devraient pas être particulièrement impressionnés.

Le thème récurrent du développement et de la lutte contre la pauvreté devrait également être abordé lors du sommet de l'ONU. Mais comme pour la paix et les droits de l'homme, le tableau est sombre. En 2021, c'est-à-dire avant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, 828 millions de personnes souffraient de la faim selon les Nations unies. Beaucoup de ces victimes sont privées d'eau et de pain à cause des conséquences du changement climatique.

«Il existe un risque réel que ces chiffres augmentent encore dans les mois à venir», avertit le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley. «Il en résultera une déstabilisation mondiale, une famine et des migrations de masse d'une ampleur sans précédent». En fait, comme le prévoit un calendrier de l'ONU, l'humanité doit éradiquer la faim d'ici 2030. Mais entre-temps, même les grands optimistes de l'ONU ne croient plus que la lutte contre la malnutrition sera gagnée au cours de cette décennie.

