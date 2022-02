La France met fin à sa mission de combat au Mali, en Afrique de l'Ouest. La Bundeswehr reconsidère elle aussi sa présence. Que font les Luxembourgeois?

Engagement militaire au Sahel

Les conséquences du retrait du Mali pour le Luxembourg

(tb avec mer/dpa) La France, le Canada et plusieurs partenaires européens mettent fin à leurs missions de combat «Barkhane» et «Takuba» dans l'Etat sahélien d'Afrique de l'Ouest, le Mali. Cela a des répercussions sur les autres missions militaires dans la région. Outre les missions de combat, des points d'interrogation planent également sur deux «missions non-combattantes» auxquelles participent des soldats luxembourgeois.

Un sommet pour «changer la donne» Europe-Afrique Ce jeudi se tient le sixième sommet UE et Union africaine, alors que la France et ses alliés ont officialisé leur retrait de leurs forces armées engagées au Mali.

Il s'agit de la mission de formation européenne EUTM (European Union Training Mission, actuellement 21 Luxembourgeois impliqués) et de la mission de casques bleus Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission), qui sert à la protection de la population et à laquelle participent actuellement deux Luxembourgeois. Le ministre de la Défense François Bausch (Déi Gréng) avait souligné à plusieurs reprises que ces missions, en contrepartie des opérations françaises, visaient à stabiliser la situation sécuritaire et étaient de nature non-combattante.

Le président du Conseil de l'UE Charles Michel a assuré jeudi qu'«il y a un engagement durable des Européens aux côtés de l'Afrique. Nous voulons rester actifs dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, au Niger et dans le Golfe de Guinée. Il s'agit maintenant de réorienter les forces militaires afin d'agir plus efficacement contre les groupes terroristes.»

Davantage de risques pour les soldats restants

La Minusma se sent concernée par la décision de la France. «Ce départ aura un impact compte tenu de leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Nous pouvons donc nous attendre à des risques accrus pour nos forces opérant dans la zone de Ménaka», a déclaré le porte-parole de la Minusma Olivier Salgado à l'Agence de presse allemande. «Nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous adapter à ce nouveau contexte afin de poursuivre la mise en œuvre de notre mandat».

Un nouveau contingent s'envole vers le Mali A peine rentré de mission en Afghanistan, voilà l'A400M belgo-luxembourgeois sur le tarmac du Findel. Cette fois, l'Airbus a pris à son bord des soldats engagés dans une mission de formation d'unités combattantes maliennes.

Interrogé par le Luxemburger Wort, François Bausch a souligné jeudi que «le retrait des troupes antiterroristes n'a pas d'influence directe sur le maintien des deux autres missions». La semaine prochaine, une délégation de l'UE se rendra sur place au Mali pour se faire une idée de la situation. «Sur la base des résultats de cette mission, toutes les nations participantes décideront du maintien ou non des troupes EUTM», a ajouté le ministre de la Défense. L'ONU prendra également une décision sur la Minusma dans les mois à venir. Les activités de la troupe de mercenaires russes Wagner au Mali constituent un point d'achoppement.

Le retrait des troupes antiterroristes n'a pas d'influence directe sur le maintien des deux autres missions. Le ministre de la Défense François Bausch

La ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht a déclaré: «Je dois dire que je suis très sceptique quant à la possibilité de parvenir à une prolongation du mandat en ce qui concerne EUTM».

En ce qui concerne la participation à la mission de stabilisation de l'ONU, la Minusma, il s'agira de savoir si l'on pourra continuer à protéger les soldats allemands. «Jusqu'à présent, cela a été possible grâce aux capacités françaises. Et si cela fait maintenant défaut, nous devrons alors chercher une solution de toute urgence.» La Bundeswehr est active au Mali avec 1.300 soldats.

