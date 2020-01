Les milieux lusitaniens des affaires et de la politique sont dans l'embarras face à ce qu'il est convenu d'appeler les «Luanda Leaks». Des révélations de la presse internationale viennent de corroborer les soupçons qui pesaient sur la fille de l'ancien président angolais.

Les connexions portugaises d'Isabel dos Santos

De notre correspondante, Marie-Line DARCY (Lisbonne) -

De notre correspondante, Marie-Line DARCY (Lisbonne) - Isabel dos Santos, la «Princesse», comme elle est surnommée, est accusée par l'Angola d'avoir détourné un milliard d'euros d'argent public, qu'elle aurait investi dans de nombreuses sociétés dans le monde, notamment au Portugal. C'est ainsi que la femme d'affaires détient directement ou indirectement d'importants intérêts financiers et entrepreneuriaux dans une vingtaine de grandes sociétés portugaises.

Parmi elles se trouvent des entreprises liées à des secteurs-clés comme le gaz et le pétrole (Galp), l'énergie (Efacec), les communications (NOS) et la banque (Eurobic). Au total 200 sociétés dans 23 pays de l'empire Isabel dos Santos, 155 sociétés portugaises et 99 angolaises sont évoquées dans l'enquête réalisée par le Consortium international de journalisme (CIJ). Il s'agit d'un complexe enchevêtrement de sociétés-écrans, de prête-noms ou d'offshores. Selon RTL, au Luxembourg, il s'agirait de Grisogono Holding S.A, une société suisse spécialisée dans les bijoux de luxe et installée Avenu Guillaume.

Pour de nombreux observateurs, l'impressionnant jeu de poupées russes des entreprises d'Isabel dos Santos n'a pu être construit sans complicités ou soutiens du côté portugais. Photo: AFP

A Lisbonne, les dirigeants des entreprises adoptent un profil bas. «Nous observons de près la situation car plusieurs noms de notre conseil d'administration sont mentionnés. Nous allons tout faire pour garantir la stabilité de l'entreprise», a déclaré la direction du groupe multinational Sonae. Cette société de distribution, communication et finances détient NOS, les télécommunications, dont Isabel dos Santos est en partie propriétaire par la voie de l'entreprise Zopt, essentielle au bon fonctionnement des systèmes opératoires des communications.

Un autre exemple, très médiatique, est celui de Sonangol, la pétrolifère angolaise, dont Isabel dos Santos aurait fait transiter au moins 100 millions d'euros vers Dubaï par la voie d'Eurobic, banque située au Portugal et en partie elle aussi aux mains de la «princesse». Alors que la justice angolaise resserrait son étau sur la femme d'affaires, cette dernière a vidé son compte personnel, avec l'aval ou du moins la facilitation d'Eurobic.

Isabel dos Santos aurait fait transiter au moins 100 millions d'euros vers Dubaï par la voie de la banque Eurobic. Photo: AFP



Pour la plupart des observateurs qui suivent les affaires angolaises à Lisbonne, il ne peut y avoir de fumée sans feu. L'impressionnant jeu de poupées russes des entreprises d'Isabel dos Santos n'a pu être construit sans complicités ou soutiens du côté portugais. Pour Nicolau Santos, dont le journal Expresso est associé à l'enquête du CIJ, il s'agit d'une vaste hypocrisie.

«Il est impossible que personne n'ait jamais rien su de ce qui se cache derrière les transactions angolaises», estime le journaliste, qui cite en exemple le cas de la filiale de Price Waterhouse Coopers, l'une des quatre plus grandes sociétés de conseil au monde. Deux des principaux conseillers d'Isabel dos Santos sont issus de cette société qui vient, pour tenter d'échapper au scandale, de couper les ponts avec «la princesse».

Le procureur général angolais Helder Pitta Gros est en charge de l'enquête. Photo: AFP

Pour sa part Manuel Carvalho, directeur du journal Público, estime que «Isabel dos Santos fut une espèce de diva des affaires parce qu'elle avait de l'argent dans un pays ruiné». Le journaliste rappelle combien l'Angola fut la planche de salut du Portugal dans les années 2008-2009, au début de la crise économique et lors de l'intervention internationale de sauvetage du pays.



Un suicide

Sans l'Angola, sans Isabel dos Santos, de nombreuses entreprises portugaises auraient disparu, aggravant encore un peu plus le naufrage économique. Depuis la fin des guerres d'indépendance et le processus de paix, dans les années 1980, l'Angola et le Portugal ont toujours fonctionné selon le principe de l'amour-haine. Des relations qui échappent aux analyses politiques classiques: jamais les relations n'ont été aussi fortes avec le régime marxiste-léniniste du MPLA angolais que sous le gouvernement néolibéral de Passos Coelho, leader du Parti social-démocrate (2011-2015).

Un banquier portugais, visé par la justice angolaise dans le cadre de l'enquête sur les «Luanda Leaks» a été retrouvé mort hier chez lui à Lisbonne où il se serait suicidé. L'homme travaillait pour la banque Eurobic, dont Isabel dos Santos est l'actionnaire principale. Celle-ci a été formellement accusée en Angola de toute une série de délits, parmi lesquels fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent.