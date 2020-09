Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a assuré ce jeudi, trois jours après la rentrée que 22 établissements scolaires étaient déjà fermés, ainsi qu'une centaine de classes, en raison de cas avérés.

Les cas de covid condamnent 22 écoles en France

(MF avec AFP) - Dans la perspective de la rentrée scolaire du 16 septembre qui se déroulera dans le contexte particulier de la pandémie du coronavirus qui dure, le ministre de l'Education nationale luxembourgeois, Claude Meisch (DP) fera un point à 14 heures. Il doit présenter le dispositif de mesures pour la rentrée scolaire 2020-2021 dans le contexte de la crise sanitaire et les scénarios envisagés si le virus continue à se propager.

Trois jours après une rentrée hors norme en France, la pandémie a déjà déclenché les fermetures de 10 écoles en métropole et de 12 à La Réunion sur un total de 60.000, a précisé le ministère. De plus, «une centaine de classes» sont fermées, «ça varie évidemment chaque jour», a ajouté M. Blanquer au micro d'Europe 1, précisant qu'environ 250 protocoles pour des suspicions de cas étaient déclenchés quotidiennement.

Rentrée hors norme pour 12,4 millions d'élèves français L'ensemble des écoliers, collégiens et lycéens français reprennent le chemin des cours à compter de ce 1er septembre pour une rentrée «la plus normale possible» espère le gouvernement. Mais l'épidémie de covid-19 fait planer la menace d'un durcissement des règles d'accueil.

Ces suspicions sont la plupart du temps «liées à des facteurs externes à l'école, avec des personnes qui souvent avaient pu être contaminées avant la rentrée», a-t-il dit. Le ministère a précisé à l'AFP qu'environ 120-130 classes sont actuellement fermées en raison de cas de Covid, en plus des 22 établissements.

«S'il y a plus de trois cas de Covid ça déclenche la fermeture d'une structure scolaire», a rappelé le ministre. En dépit de ces fermetures, le ministre a qualifié cette première semaine de rentrée de «plutôt bonne». «Malgré les peurs, tout le monde est rentré et cela me réjouit beaucoup», a-t-il dit.

Interrogé pour savoir si les parents seraient aidés pour la garde de leurs enfants en cas de fermetures massives, il a répondu qu'en cas de «phénomènes amples (de fermeture) dans le futur, on déclencherait un protocole permettant d'aider les familles». «Mon objectif c'est que les familles ne soient pas perturbées dans leur vie courante», a-t-il assuré.